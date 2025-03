Ex-Trainer verrät: Hier muss sich Urbig noch verbessern

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Jonas Urbig (r.) und Uwe Gospodarek arbeiteten in Köln jahrelang zusammen

Jonas Urbig steht beim FC Bayern seit knapp einem Monat voll im Rampenlicht, seit dem er für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer zwischen den Pfosten bei den Münchnern steht. Sein ehemaliger Torwarttrainer beim 1. FC Köln, Uwe Gospodarek, ist davon überzeugt, dass der 21-Jährige auch langfristig die Nummer eins beim Bundesliga-Tabellenführer werden kann.

"Er hat das Potenzial dazu", ließ der langjährige Bundesliga-Keeper Uwe Gospodarek im Gespräch mit der "Sport Bild" keinen Zweifel daran, dass Jonas Urbig den Sprung zur neuen Nummer eins beim FC Bayern zutraut.

Gospodarek und Urbig arbeiteten zwischen 2021 und 2024 zusammen beim 1. FC Köln. Zumindest in der Zeit, in der das Torwart-Juwel Urbig nicht an Jahn Regensburg beziehungsweise die SpVgg Greuter Fürth verliehen war.

Gospodarek schränkte allerdings ein: "Ich habe ihm aber immer gesagt: Er darf nichts erzwingen. Er soll nicht zu viel wollen, sondern Schritt für Schritt gehen. Bayern wird ihm die nötige Zeit geben. Wenn er von Manuel Neuer lernt und geduldig bleibt, kann er ihn eines Tages beerben."

Urbig hat langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben

Bis dato bringt es Urbig auf zwei Einsätze in der Bundesliga und der Champions League, seitdem Manuel Neuer mit einem Muskelfaserriss verletzt ausfällt.

Der deutsche U21-Nationaltorhüter war im Winter vom 1. FC Köln gekommen, die Münchner hatten sich die Dienste Urbigs fünf Millionen Euro Ablöse kosten lassen.

Auf die Frage, in welchen Bereichen sich der gebürtige Euskirchener noch verbessern müsste, meinte seine einstiger Torwarttrainer aus Köln: "Jonas ist extrem ehrgeizig, will im Training jeden Ball halten – aber das geht nicht. Er muss lernen, locker zu bleiben. Wenn er diese Lockerheit in München bewahrt, wird er sein volles Potenzial abrufen können."

Im Januar dieses Jahres hatte Urbig einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 unterschrieben.