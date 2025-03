Bericht: Bayern-Interesse an Türkei-Juwel immer größer

IMAGO/Seskimphoto

Yusuf Akcicek (r.) soll beim FC Bayern auf der Liste stehen

Schon wurde Wochen wurde Yusuf Akcicek mit gleich mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll Interesse an dem Abwehr-Juwel von Fenerbahce haben. Nun sollen sogar schon Talentespäher der Münchner extra nach Istanbul entsandt worden sein.

Das zumindest vermeldete die "Sport Bild" am Sonntag und bestätigte damit einen Bericht des türkischen Portals "Fanatik". Yusuf Akcicek gilt als eine der größten Abwehrhoffnungen des türkischen Fußballs und hat sich unter Cheftrainer José Mourinho in Feners Stammformation festgespielt.

In der laufenden Saison kam der 1,93-m-Hüne bereits auf 15 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei sogar schon zwei Treffer in der Europa League beziehungsweise im türkischen Pokal.

Bei Fenerbahce steht das Top-Talent zwar noch bis noch bis 2028 unter Vertrag, hat aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge längst mehrere Interessenten auf den Plan gerufen.

Wie es in der "Sport Bild" weiter heißt, wollen die Bayern den türkischen Neu-Nationalspieler zwar tatsächlich per eigens ausgeflogener Scouts vor Ort in der Süper Lig unter die Lupe nehmen. Allzu eilig hat es der deutsche Rekordmeister aber wohl noch nicht in der Personalie.

Vorzeitige Vertragsverlängerung angestrebt

Wie es nämlich heißt, sei ein Transfer für den bevorstehenden Sommer 2025 noch nicht angedacht.

Fenerbahce soll ohnehin nicht vorhaben, sein derzeit wohl größtes Talent schon in diesem Jahr ziehen zu lassen. Vielmehr soll der Istanbul-Klub planen, das Arbeitspapier mit dem Innenverteidiger noch einmal langfristig bis 2030 zu verlängern.

Sollte den aktuellen Tabellenzweiten im kommenden Transferfenster allerdings ein echtes XXL-Angebot für Yusuf Akcicek erreichen, wird er sich auch ernsthaft mit einem Verkauf beschäftigen müssen. Neben dem FC Bayern wurden unter anderem auch schon Manchester United, Atletico Madrid oder SSC Neapel mit Akcicek in Verbindung gebracht.