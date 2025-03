Verlängert Florian Wirtz bei Leverkusen? So ist der Stand

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz könnte seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängern

Florian Wirtz steht vor einer wegweisenden Karriereentscheidung. Verlängert er seinen im Sommer 2026 endenden Vertrag bei Bayer Leverkusen? Wird er schon im Anschluss an die laufende Saison verkauft? Ein Angebot zur Ausweitung der Zusammenarbeit liegt ihm bereits vor. Obwohl die Verhandlungen offenbar abgeschlossen sind, steht die Verkündung des Deals noch aus.

Bereits Ende Dezember machten erste Gerüchte die Runde, dass Florian Wirtz sein bis 2026 laufendes Arbeitspapier bei Bayer Leverkusen vorzeitig verlängern wird. Integriert werden soll dann eine Ausstiegsklausel, die im Anschluss der Spielzeit 2025/26 greift und sich auf rund 125 Millionen Euro belaufen soll. Verlängert der DFB-Star nicht am Rhein, wird er im Sommer wohl zu Geld gemacht.

Laut "kicker" wird zwischen den beiden Parteien schon seit geraumer Zeit nicht mehr gepokert und heiß verhandelt, weil man sich auf einen neuen Kontrakt verständigt habe. Die Rahmenbedingungen des Deals seien "längst besprochen", nur letzte Details sind noch zu klären, so das Fachmagazin in seiner Montagsausgabe. Jedoch habe sich Wirtz noch nicht entschieden, ob er auch unterschreiben will.

Bayer Leverkusen: Wirtz lässt den Meister weiter zappeln

Demnach wolle man sich bei der Entscheidung Zeit lassen. Laut "kicker" wolle der Nationalspieler Deutschlands seine Zukunft nicht davon abhängig machen, ob Cheftrainer Xabi Alonso, der insbesondere bei Real Madrid gehandelt wird, auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie des Bundesliga-Titelverteidigers stehen wird.

Unlängst hatte "Sport Bild" berichtet, dass sich Wirtz wohl bis Anfang April erklären wird, falls er die Vertragsverlängerung annehmen sollte. Im Verein gelte die Ansicht: Wenn ein frühzeitiges Bekenntnis seitens Wirtz' ausbleibt, steige die Wahrscheinlichkeit eines Sommer-Wechsels. An Interessenten mangelt es in der Tat nicht.

Vor allem Premier-League-Klub Manchester City sei weiter heiß auf den DFB-Spieler. Das Team von Pep Guardiola wolle ihn unbedingt verpflichten. Die genannte Ablöseforderung von 150 Millionen Euro schrecke City auch nicht ab. Zudem sei auch Real Madrid weiter im Rennen, heißt es.

Und der FC Bayern? Nach den öffentlichen Flirt-Versuchen strecke sich der Rekordmeister weiter, so die "Sport Bild". Doch es fehle wohl am Geld, um ein Paket für den Zauberfuß schnüren zu können. Durch Spielerverkäufe soll noch Geld generiert werden, um mitbieten zu können, so das Blatt.