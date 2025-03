Erneute Rückkehr? Wilde BVB-Gerüchte um Jadon Sancho

IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorgensen

Angeblich sind der BVB und Bayer Leverkusen an Jadon Sancho interessiert

Bereits zweimal stand Jadon Sancho bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Da der englische Offensivspieler auch beim FC Chelsea nicht zu überzeugen weiß, ist seine Zukunft offen. Kehrt der 24-Jährige daher im Sommer erneut zum BVB zurück? Einem Medienbericht aus England zufolge duellieren sich die Westfalen mit Bayer Leverkusen um eine Verpflichtung.

Beim FC Chelsea hat Ex-BVB-Star Jadon Sancho die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllt. Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, dass die Blues eine Hintertür nutzen wollen, um die Kaufpflicht für die Leihgabe von Manchester United zu umgehen. Ob den Nordlondonern das gelingt, steht aber noch in den Sternen.

Wie es für den 24-Jährigen ab Sommer weitergeht, ist noch nicht entschieden. Durchaus denkbar, dass der gebürtige Londoner erneut eine Bewährungschance bei den Red Devils bekommt. Sollte Sancho weder am Old Trafford noch an der Stamford Bridge eine Zukunft haben, könnte der Linksaußen offenbar erneut in der Bundesliga anheuern. Das berichtet "GiveMeSport".

BVB und Bayer Leverkusen müssten Sancho wohl kaufen

Dem Online-Portal zufolge beschäftigen sich Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit einer Verpflichtung des einstigen Nationalspielers. Demnach haben die beiden Klubs die Entwicklungen rund um den Offensivakteur genau im Blick. Man bereite sich darauf vor, mit einem Angebot für Sancho auf der Insel vorstellig zu werden, heißt es.

Sollte es Chelsea nicht gelingen, die Kaufverpflichtung bei dem Linksaußen zu entgehen, werde man ihn direkt zu Geld machen wollen, so "GiveMeSport". Mit einem Leihangebot werden BVB und Werkself keinen Erfolg haben. Für den Conference-League-Teilnehmer kommt demnach nur ein Verkauf infrage, um die ausgegebenen rund 30 Millionen Euro zumindest teilweise wieder einzunehmen.

Die Bundesliga kennt Sancho bereits bestens aus vergangenen Tagen beim BVB. Zwischen 2017 und 2021 verzückte der Engländer die Fans der Schwarz-Gelben, wechselte anschließend zu Manchester United, wo er nie wirklich glücklich wurde. Die Rückrunde der Saison 2023/24 verbrachte Sancho erneut am Westfalenstadion. Anschließend kehrte die Leihgabe auf die Insel zurück.