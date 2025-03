Mega-Streichliste des BVB enthüllt

IMAGO/Madeleine Fantini

Emre Can, Julian Brandt und Pascal Groß (v.l.n.r.) könnten den BVB verlassen

Selbst wenn man die inzwischen angeblich fällig werdende Kaufoption für Außenverteidiger Yan Couto außen vor lässt, investierte Borussia Dortmund im Sommer 2024 wohl mehr als 80 Millionen Euro in neues Personal - der Erfolg blieb aus. Nach der laufenden Spielzeit dürfte erneut ein größerer Umbruch anstehen, bei mehreren Akteuren aus dem aktuellen Aufgebot soll bereits feststehen, dass sie "keine Zukunft" beim BVB mehr haben.

Schon bevor am Wochenende der 27. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga steigt, steht fest, dass Borussia Dortmund 2024/25 meilenweit hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinkt. Der BVB belegt nur den elften Platz in der Tabelle, braucht schon ein Wunder, um das etatmäßige Saisonziel Qualifikation für die Champions League noch einzutüten und muss sogar darum zittern, im kommenden Jahr überhaupt europäisch aktiv zu sein. Kein Wunder, dass man im Kader einige Baustellen ausgemacht haben soll.

Erneut sei in Dortmund ein "harter Schnitt notwendig", urteilt der "kicker", der in der Folge einen Blick auf den Ist-Zustand der Borussia wirft und einigen Spielern bescheinigt, dass sie in den Planungen der Schwarzgelben keine Rolle mehr spielen werden.

Das betrifft demnach sogar einen Spieler, der erst 2024 verpflichtet wurde, die Erwartungen aber nicht vollends erfüllen konnte: Pascal Groß. Der 33-Jährige steht zwar noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, darüber hinaus plant man in Dortmund aber keineswegs mit dem Routinier, heißt es. Auch Gio Reyna (Vertrag bis 2026) darf und soll dem "kicker" zufolge verkauft werden. Selbiges gilt für Youssoufa Moukoko, der bei seiner Leihe zu OGC Nizza derzeit alles andere als Eigenwerbung betreibt.

Bleibt BVB-Kapitän Can doch?

Zumindest "wahrscheinlich" bis "sehr wahrscheinlich" wird zudem die Trennung vom aktuell ebenfalls verliehenen Sébastien Haller sowie von Mittelfeldakteur Salih Özcan angesehen. Auch beim 2024/25 weitgehend glücklosen Marcel Sabitzer zeichnet sich angeblich eine Trennung ab, im Fall von Julian Brandt sei die Zukunft offen. Niklas Süle darf ebenfalls gehen, das Topgehalt des Verteidigers stellt jedoch eine nicht zu unterschätzende Hürde dar.

Einige Akteure aus der zweiten Reihe werden sich offenbar ebenfalls einen neuen Klub suchen müssen. Verteidiger Yannik Lührs, der im November erstmals für die BVB-Profis auf dem Rasen stand, hat wohl keine Perspektive. Zudem soll feststehen, dass Ersatzkeeper Marcel Lotka den Verein nach Ablauf seines Vertrags am 30. Juni 2025 verlassen wird.

Durchaus überraschend gilt Kapitän Emre Can übrigens nicht zwingend als Spieler, den man loswerden will.

Die Fülle an Streichkandidaten bedeutet aber wohl nicht, dass der Rest in Dortmund bleibt. Selbst Leistungsträger wie Torwart Gregor Kobel könnten den Klub verlassen, wenn man, vor allem bei verpasster CL-Quali, Einnahmen generieren muss.