Transfer-Coup? BVB mit "Außenseiterchancen" bei Bellingham

IMAGO/Adam Davy

Jobe Bellingham (r.) steht weiter beim BVB auf dem Zettel

Borussia Dortmund arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Jude Bellinghams Bruder Jobe vom AFC Sunderland. Allzu groß sind die BVB-Hoffnungen auf einen Transfer-Coup aber wohl nicht.

Den gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" zufolge hat der BVB zuletzt noch einmal das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Jobe Bellingham bei dessen Familie hinterlegt.

Die Drähte sind kurz, kickte Bruder Jude doch zwischen 2020 und 2023 in Schwarz und Gelb - das Sprungbrett für seine Karriere, die ihn anschließend für weit mehr als 100 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid führte.

Ganz so weit ist Jobe noch nicht. Der 19-Jährige gilt aber als großes Talent, obwohl er noch kein einziges Erstligaspiel im Seniorenbereich in seiner Vita stehen hat. Derzeit kämpft er mit Sunderland in der zweiten englischen Liga um den Aufstieg. Im Sommer rechne man bei seinem aktuellen Arbeitgeber aber mit einem Wechsel des Youngsters, der demnach rund 25 Millionen Euro kosten soll.

Ob der Weg von Bellingham jr. tatsächlich zum BVB führt, steht allerdings noch in den Sternen. Im Verein rechne man sich "allenfalls Außenseiterchancen" in dem Poker aus, heißt es.

BVB hat Bellingham schon länger im Visier

Denn: Manchester United, der FC Chelsea, der FC Liverpool und zuletzt auch vermehrt der FC Arsenal sollen sich ebenfalls um Bellingham bemühen.

"Teamtalk" nannte zudem unlängst noch den FC Brentford und Nottingham Forest als Interessenten. Auch Tottenham Hotspur beobachte Bellingham, hieß es.

Demnach stünden die Chancen gut, dass er auf der Insel bleibt und in der kommenden Spielzeit für einen Premier-League-Klub aufläuft.

Jobe Bellingham stammt wie Bruder Jude aus der Nachwuchsabteilung von Birmingham City. Sunderland sicherte sich 2023 für lediglich 1,75 Millionen Euro seine Dienste.

Schon damals hätte ihn der BVB dem Vernehmen nach gerne verpflichtet. Bellingham entschied sich aber zunächst für das Stahlbad Championship.