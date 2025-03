Heftige Kritik an Kane: "Tuchel muss ihn absetzen"

IMAGO/John Patrick Fletcher

Harry Kane vom FC Bayern ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft

Seit 2017 führt Harry Kane die englische Fußball-Nationalmannschaft als Kapitän auf den Platz. Nun gibt es allerdings eine Forderung nach einer Absetzung des Stürmers vom FC Bayern.

"Neue Ära - also braucht England einen neuen Kapitän", polterte Richard Keys, TV-Moderator bei "beIN Sports", nach dem 2:0-Sieg von England gegen Albanien in der WM-Qualifikation beim Nachrichtendienst X.

Der 67-Jährige führte weiter aus: "Ich würde jetzt auf Declan Rice setzen - und dann Jude Bellingham."

Kanes Zeit als Kapitän der Three Lions sei vorbei. "Tuchel muss ihn absetzen", forderte Keys und erklärte: "Er ist zu stark mit einer gescheiterten Ära verbunden. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich ihn überhaupt in die Startelf stellen würde."

Beim Sieg gegen Albanien hatte Kane noch den Treffer zum 2:0-Endstand erzielt.

Doch Keys entpuppte sich schon in der Vergangenheit nicht gerade als großer Fan Kanes. Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) im vergangenen Sommer teilte der Moderator bereits heftig gegen den Stürmer aus.

"Kane hat großen Mist gespielt", schrieb Keys in seinem Blog und lederte weiter: "Er muss verletzt gewesen sein, anders kann ich mir seine schlechte Leistung nicht erklären. Es tut mir leid, aber für ihn muss es vorbei sein. Warum weiterhin auf Kane setzen?"

Für die englische Nationalmannschaft erzielte Kane in 104 Spielen 70 Tore.

Kane träumt vom Ballon d'Or

Auch beim FC Bayern erweist sich der 31-Jährige in dieser Saison einmal mehr als Torgarant. 32 Treffer und elf Vorlagen stehen nach 37 Partien zu Buche.

Kane gab am Sonntag auf einer Pressekonferenz der Engländer zu, dass er von einer individuellen Auszeichnung wie dem Ballon d'Or träumt. "Um so etwas zu erreichen, muss man genügend Vereinstitel gewinnen und wahrscheinlich mehr als 40 Tore schießen, aber das ist in dieser Saison durchaus möglich. Das ist definitiv etwas, das ich gerne erreichen würde", sagte er.