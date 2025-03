Matthäus-Kritik an Tuchel: "Das gehört sich nicht"

IMAGO/Jed Leicester/Shutterstock

Thomas Tuchel feierte am Freitag sein Debüt als Teammanager der Three Lions

Bereits vor seinem Debüt als Teammanager der englischen Nationalmannschaft, das die Three Lions am Freitag mit 2:0 gegen Albanien gewannen, hatte Thomas Tuchel mit einer Knallhart-Abrechnung mit Vorgänger Gareth Southgate für Aufsehen gesorgt. Bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt das überhaupt nicht gut an.

"Das gehört sich nicht. Da kriegt ein Trainer normalerweise die Rote Karte, weil man gegen einen Vorgänger nicht nachtritt. Dieser hat vielleicht nicht den attraktivsten Fußball spielen lassen und keinen Titel geholt. Aber er war mit England im Finale, zweimal im Finale bei der Europameisterschaft und das muss Tuchel erst mal schaffen", sagte der 64-Jährige am Sonntagabend bei RTL.

Am Rande der Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien in der Nations League führte er anschließend weiter aus: "Das ist wieder so ein typischer Thomas Tuchel. Er hat in München auch Fässer aufgemacht, die im Endeffekt zu waren. Diese Dinge haben eigentlich in seine Karten gespielt. Aber er musste irgendetwas sagen und machen."

Lothar Matthäus: Tuchel soll zuerst auf sich selbst schauen

Im Interview beim TV-Sender "ITV" hatte Tuchel zuletzt das fehlende Konzept bei der zurückliegenden EM in Deutschland kritisiert. "In meinen Augen hatten sie mehr Angst, aus dem Turnier auszuscheiden, als dass sie die Begeisterung und den Hunger hatten, zu gewinnen", holte er zur Generalkritik an der Spielphilosophie von Vorgänger Gareth Southgate aus.

Die Parallelen zu seiner Zeit beim FC Bayern seien nicht von der Hand zu weisen, findet Matthäus: "Er hat immer irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit mitgebracht. Er sollte auch mal die Fehler bei sich selbst suchen. Und sich dann von der menschlichen Seite so zeigen, dass er über den Dingen steht."

"Er ist ein guter Trainer - auf seine Art und Weise. Nicht für jede Mannschaft, das hat man ja auch in München mitbekommen", bilanzierte der RTL-Experte. Ob Tuchel zu den Three Lions besser passt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.