Wechsel von BVB-Talent zur Fortuna doch nicht fix?

IMAGO/Patrick Ahlborn

Zieht es Julian Hettwer (r.) vom BVB zu Fortuna Düsseldorf?

Julian Hettwer ist so etwas wie die Lebensversicherung der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Dem ehemaligen Duisburger ist es mit 17 Torbeteiligungen in 18 Einsätzen zu verdanken, dass der BVB noch nicht auf einen Abstiegsplatz abgestürzt ist. Der Offensivspieler will unbedingt in die 2. Liga. Der sicher geglaubte Wechsel zu Fortuna Düsseldorf steht offenbar aber auf wackligen Beinen.

In der vergangenen Woche hatte die "Rheinische Post" vermeldet, dass Julian Hettwer vor einem ablösefreien Wechsel zu Fortuna Düsseldorf steht. Demnach haben sich der Zweitligist und der Flügelstürmer bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Obwohl der Vertrag des 21-Jährigen ausläuft, gibt es offenbar jedoch noch eine Hürde zu überwinden.

Dem Bericht zufolge verlängert sich das Arbeitspapier automatisch, sollte er ein Spiel für die Profis des BVB absolvieren. Abzusehen ist ein Einsatz im Team von Trainer Niko Kovac derzeit allerdings nicht. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge gibt es jedoch noch eine weitere Möglichkeit, wie die Schwarz-Gelben den Flügelflitzer am Westfalenstadion halten können.

Fortuna Düsseldorf: Hettwer-Wechsel hängt am BVB

Der vereinsnahen Regionalzeitung zufolge besitzt der Traditionsverein aus dem Ruhrpott eine einseitige Option, das Arbeitspapier mit dem Youngster zu verlängern. Die neue Laufzeit und das Salär für den gebürtigen Bochumer seien bereits geregelt, es liege nun am Klub, die Zukunft des Offensivtalents, das 2023 für rund eine halbe Millionen Euro vom MSV Duisburg kam, zu klären.

Eine Entscheidung ist offenbar noch nicht getroffen. Die Tendenz ginge allerdings dahin, Hettwer ablösefrei ziehen zu lassen. Noch im März soll eine Entscheidung fallen, so die "RN". Sollte der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler wider erwarten doch bei den Westfalen bleiben, müsste sich Fortuna Düsseldorf auch mit dem BVB einigen und eine Ablöse zahlen.

Der Drittliga-Mannschaft von Dortmund steht Hettwer seit Wochen auf Grund einer Rückenverletzung nicht zur Verfügung. Ohne den Leistungsträger ist das Team von Jan Zimmermann tief in den Tabellenkeller abgerutscht.