Zukunft von Hertha-Star in der Schwebe

IMAGO/O.Behrendt

Wie geht es für Toni Leistner bei Hertha BSC weiter?

Obwohl er nicht durchweg unumstritten war, kommt Toni Leistner bei Hertha BSC 2024/25 bereits wieder auf 22 Pflichtspieleinsätze (eine Vorlage). Dennoch steht derzeit noch in den Sternen, wie es für den 34-Jährigen weitergeht. Leistners Vertrag endet im Sommer 2025, ein Abschied scheint nicht länger ausgeschlossen.

Dem "kicker" zufolge verlängert sich Toni Leistners Vertrag bei Hertha BSC bei seinem 25. Saisoneinsatz zwar um eine Saison, die Klausel soll jedoch nur gültig sein, wenn den Berlinern der Aufstieg glückt. Ein Szenario, das bereits ausgeschlossen werden kann: Die Hauptstädter rangieren nach 26 Spieltagen der 2. Bundesliga nur sechs Punkte vor dem Relegationsrang 16 auf Platz 14.

Ob Leistner dennoch eine Zukunft in Berlin hat, soll erst geklärt werden, wenn die Alte Dame endgültig den Klassenerhalt eingetütet hat. Leistner, so der "kicker", soll geplant haben, seine Karriere bei Hertha BSC zu beenden, mittlerweile sei jedoch "nicht mehr ausgeschlossen", dass der 34-Jährige noch einmal ein neues Abenteuer in Angriff nimmt.

Die große Frage wird sein, ob sich Leistner und Hertha auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Unter Wert dürfte sich der Kapitän kaum verkaufen, da er auf und abseits des Platzes eine wichtige Rolle einnimmt.

Bleibt Toni Leistner eine Säule bei Hertha BSC?

Obwohl Leistner zu Beginn seines Engagements von Teilen der Fanszene aufgrund seiner Union-Vergangenheit kritisch gesehen wurde, übernahm er als Spielführer schnell Verantwortung und konnte auch seine Kritiker meist überzeugen. Bei einem Neustart im kommenden Jahr, in dem endlich die Rückkehr in die Bundesliga erreicht werden soll, könnte Leistner eine zentrale Rolle spielen.

In 50 Partien hielt der Routinier seine Knochen bereits für Hertha hin. Dabei bereitete der 1,90-Meter-Hüne zwei Treffer vor.