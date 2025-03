Nächster DFB-Star verlängert beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Carolin Simon hat beim FC Bayern verlängert

Beim FC Bayern geht die personelle Weichenstellung für die kommende Saison weiter. Am Montag verkündete der amtierende Meister der Frauen-Bundesliga die Verlängerung von Nationalspielerin Carolin Simon.

Wie der FC Bayern bekannt gab, hat sich Carolin Simon bis zum 30. Juni 2026 an den Verein gebunden. Die 32 Jahre alte Linksverteidigerin war im Sommer 2019 vom derzeitigen Champions-League-Viertelfinalgegner Olympique Lyon nach München gewechselt.

Bislang kommt Simon auf 131 Einsätze, 18 Tore und 38 Vorlagen für den FC Bayern, mit dem sie 2021, 2023 und 2024 die Meisterschaft holte.

"Ich freue mich total, dass ich weiterhin für den FC Bayern spielen kann. Ich bin schon einige Jahre in München und hier fühle ich mich einfach richtig. Daher war es für mich keine schwere Entscheidung, auch der Austausch mit den Verantwortlichen war super. Aus diesem Grund sind wir schnell zum Entschluss gekommen, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen wollen. Ich liebe die Mannschaft und das Umfeld, hier bin ich einfach am richtigen Ort", wurde die 22-malige Nationalspielerin in einer offiziellen Klub-Mitteilung zitiert.

"Wir freuen uns über Caros Entscheidung, weiterhin Teil der FC Bayern Familie zu bleiben. Nach ihrer Kreuzbandverletzung ist Caro unglaublich gut zurückgekehrt und ist eine wichtige Persönlichkeit – auf und neben dem Platz", erklärte Bayern-Direktorin Bianca Rech, die zuvor schon die Verträge der Nationalspielerinnen Klara Bühl und Alara Sehitler bis 2027 verlängert hatte.

Darüber hinaus wechselt Barbara Dunst, Österreichs "Fußballerin des Jahres", zur neuen Saison von Eintracht Frankfurt nach München.

FC Bayern sportlich auf Kurs

Erst am Samstag hatten die Bayern-Frauen dank einer Aufholjagd und ihrer eiskalten Dreifach-Torschützin Pernille Harder das Finale des DFB-Pokals erreicht.

Gegen die TSG Hoffenheim setzten sich die Münchnerinnen trotz einer desaströsen Anfangsphase mit 3:2 (2:2) durch und zogen damit wie schon im Vorjahr ins Endspiel ein. Am 1. Mai in Köln geht es für den Meister gegen Werder Bremen.