Bis zur WM 2026: Terminhatz für Top-Stars beginnt

IMAGO/Michele Finessi

Vor den Nationalspielern liegen intensive Monate

Der Abschluss der Länderspielphase stellt für die deutschen und internationalen Top-Stars den Auftakt in kräftezehrende Monate bis zur WM 2026 dar.

Angesichts der zahlreichen Spiele auf Klub- und Nationalmannschaftsebene droht eine regelrechte Terminhatz. Die Profis von Borussia Dortmund und Bayern München könnten satte 22 Spiele in den kommenden 15 Wochen zu absolvieren haben - bevor die anstrengende WM-Saison überhaupt startet.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete die im Sommer anstehende Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) etwa als "brutale Belastung", kündigte aber an, bei seinen Nominierungen für das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) keine Rücksicht nehmen zu können.

Seinem Beispiel dürften viele Trainer folgen. Die Spielergewerkschaft FIFPro hatte bereits im September eine "exzessive Arbeitsbelastung" beklagt.

Die reguläre Klub-Saison endet mit dem Finale der Champions League (31. Mai in München). Dort könnten deutsche Top-Stars, möglicherweise mit Borussia Dortmund oder Bayern München, vertreten sein.

Nach dem Endspiel in der Königsklasse am Samstagabend bleibt für die Spieler aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal kaum Zeit für Feierlichkeiten oder Frustbewältigung. Am folgenden Mittwoch und Donnerstag finden die Halbfinals des Final Four der Nations League statt, das am 8. Juni beim Finale in München sonntags seinen Abschluss findet.

Weniger als eine Woche darauf ist dann der Auftakt in die neue Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli), wo mit Borussia Dortmund und Bayern München zwei deutsche Teams vertreten sind.

Etwa einen Monat nach dem Endspiel startet in Deutschland mit der ersten Runde des DFB-Pokals (15. bis 18. August) und dem Supercup (16. August) schon wieder die neue Saison, die mit der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) ihr Ende findet.