Leistungsträger denkt offenbar an HSV-Abschied

Verlässt Miro Muheim (2. v. r.) den Hamburger SV im Sommer?

Beim Hamburger SV gehört Miro Muheim zu den unumstrittenen Stammspielern. Mit seinen guten Leistungen in der 2. Bundesliga hat sich der Linksverteidiger zuletzt auch für die Schweizer Nationalmannschaft empfohlen. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme zu erhöhen, könnte der HSV-Star im Sommer einen Wechsel anstreben.

Beim Hamburger SV steht Linksverteidiger Miro Muheim noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag. Laut "Bild" ist allerdings offen, ob der Leistungsträger sein Arbeitspapier am Volkspark auch wirklich erfüllt. Die Zukunft des Schweizers ist demnach davon abhängig, in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielt.

Gelingt die Rückkehr in die Bundesliga nicht, werde sich der 27-Jährige, der zuletzt zweimal in Folge von Murat Yakin in die Schweizer Nationalmannschaft berufen wurde, Gedanken machen, ob er die Hansestadt verlässt. Sollte es soweit kommen, würde Muheim den Sprung in eine 1. Liga anpeilen, heißt es.

Gehen Muheim und der HSV zusammen hoch?

Hintergrund sei, dass sich der Linksfuß für eine WM-Teilnahme in Stellung bringen will. Aktuell ist der HSV-Verteidiger hinter Routinier Ricardo Rodríguez die Nummer zwei bei den Eidgenossen. Um seinen Platz im Yakin-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 zu sichern, würde ich Spielzeit im Rampenlicht eines Erstligisten helfen, so die "Bild".

Durchaus möglich, dass ihm auch die Rothosen eine solche Perspektive bieten können, ein Transfer im Sommer also gar nicht notwendig ist. Als Tabellenführer gehen die Hansestädter in die finale Phase der 2. Bundesliga. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt allerdings nur drei, auf Platz vier gerade einmal fünf Punkte.

2021 war Muheim vom FC St. Gallen zum HSV gewechselt. Zunächst kickte der gebürtige Züricher ein Jahr auf Leihbasis beim Zweitligisten. Im darauffolgenden Jahr legte der Traditionsverein etwa 1,5 Millionen Euro für den Abwehrmann auf den Tisch.