Hier läuft das Nations-League-Halbfinale im TV

Die DFB-Auswahl will den Titel

Das Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Heimturnier der Nations League wird live im ZDF übertragen.

Das Duell mit Portugal am 4. Juni beginnt um 20:45 Uhr, das ZDF sendet ab 20:15 Uhr live aus München. Dies teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mit.

Deutschland hatte am Sonntag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien ein turbulentes 3:3 geholt, das nach dem 2:1 in Mailand zum Weiterkommen genügte.

Neben der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Portugal haben sich Frankreich und Spanien fürs Finalturnier der besten Vier qualifiziert. Die beiden letztgenannten Teams treffen am 5. Juni in Stuttgart aufeinander, das Finale findet am 8. Juni in München statt.