Sepp-Herberger-Awards für FC Augsburg und Ioannidou

MichaelxGohl

Irini Ioannidou ist an ALS erkrankt

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger zeichnet in diesem Jahr unter anderem den Bundesligisten FC Augsburg und die an ALS erkrankte frühere Nachwuchs-Nationalspielerin Irini Ioannidou bei den Sepp-Herberger-Awards aus.

Die insgesamt elf Preise in fünf Kategorien werden am 31. März (20:15 Uhr) in der VW-Autostadt in Wolfsburg verliehen und sind mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.

Neben Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf werden etwa auch Philipp Lahm und Alexandra Popp vor Ort sein.

"Wir wollen mit der Veranstaltung die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die oft unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit Herausragendes leisten", sagte DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert.

Ausgezeichnet werden besondere Projekte und Aktivitäten von gemeinnützigen Fußballorganisationen in den Bereichen Handicap-Fußball, Resozialisierung von Strafgefangenen sowie der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Fußballvereinen.

In letzterer Kategorie überzeugte auch der FC Augsburg. Die frühere Nachwuchs-Nationalspielerin Ioannidou erhält den Sonderpreis "Sozialwerk", benannt nach dem früheren Weltmeister Horst Eckel. Auch die 1995 von Jürgen Klinsmann gegründete AGAPEDIA Stiftung wird für ihre sozialen Leistungen geehrt.