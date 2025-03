Wilde Bayern-Gerüchte um BVB-Flop

IMAGO/Dante Badano

Leonardo Balerdi soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Bei Borussia Dortmund blieb Leonardo Balerdi als Flop in Erinnerung. Nun streckt offenbar der FC Bayern München die Fühler nach dem Argentinier aus.

Wie das Portal "livefoot.fr" berichtet, steht Leonardo Balerdi von Olympique Marseille beim FC Bayern auf dem Zettel.

Demnach wollen die Münchner ihre Abwehr im Sommer verstärken. Dabei sei der Innenverteidiger in den Fokus gerückt.

Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund sollen sich sogar persönlich ein Bild von Balerdi gemacht und den OM-Kapitän bei der 1:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain unter die Lupe genommen haben.

Laut "Gazzetta dello Sport" droht dem FC Bayern im Poker um Balerdi allerdings Konkurrenz von der AS Rom. Der Sportzeitung zufolge sind die Italiener ebenfalls an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert. Als Ablöse werden in dem Zusammenhang 20 Millionen Euro genannt.

"RMC" berichtet allerdings, dass es bislang keine Gespräche mit potenziellen Interessenten gab. Vielmehr wolle Olympique Marseille Balerdi unbedingt in den eigenen Reihen halten. Für 20 Millionen Euro würde man den Leistungsträger erst recht nicht ziehen lassen. Dem Hörfunksender zufolge liegt das Preisschild von OM bei 45 Millionen Euro.

Vertraglich ist Balerdi noch bis 2028 an die Franzosen gebunden.

Balerdi floppte beim BVB

Mehr als 15 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund im Januar 2019 an die Boca Juniors, um Leonardo Balerdi aus seinem Vertrag loszueisen. Sonderlich gut angelegt war dieses Geld nicht: Der Abwehrmann kam in nur acht Pflichtspielen für den BVB zum Einsatz und flüchtete 2020 schließlich nach Marseille.

Beim Ligue-1-Klub hat sich Balerdi seither positiv entwickelt. Seit dieser Saison führt er das Team von Trainer Roberto De Zerbi als Kapitän auf den Platz. 23 von 24 Partien absolvierte er von Beginn an.