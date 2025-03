S04-Boss spricht über Zukunft von van Wonderen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Schallke-Boss Tillmann (li.) hat auf den Vertrag von van Wonderen verwiesen

Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga war für den FC Schalke 04 zwar nicht das auserkorene Ziel. Dass die Saison 2024/25 aber dennoch äußerst holprig verlief und auch weiter verläuft, war ebenso wenig geplant. Wenige Wochen vor Saisonende hat nun S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann über verschiedene Personalfragen und dabei natürlich auch über Trainer Kees van Wonderen gesprochen.

Bleibt Kees van Wonderen auch in der kommenden Saison weiter Trainer des FC Schalke 04? Diese Frage treibt nicht nur zahlreiche Fans des Fußball-Zweitligisten aus Gelsenkirchen um.

Auch S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann wird sich nicht erst seit Kurzem damit beschäftigen, ob der Niederländer, der im Oktober 2024 anheuerte, die Mannschaft auch 2025/26 anführen soll.

Tillmans Antwort auf die die oben genannte Frage bei der "WAZ": "Davon gehe ich Stand jetzt aus, er hat einen gültigen Vertrag."

In der Tat ist van Wonderens Arbeitspapier bis Mitte 2026 datiert. Gleichzeitig gab es zuletzt aber Gerüchte darum, der 56-Jährige müsse sich erst noch weiter beweisen und habe nun noch "acht Endspiele", um die Verantwortlichen zu überzeugen, wie die "Sport Bild" schrieb.

Tillmann: Mit diesem Trio plant Schalke 04 die Saison

Passend kündigte Tillmann eine Saisonanalyse an. "Wir werden uns zusammensetzen, sobald die Saison zu Ende ist und diskutieren: Was war gut? Was war nicht gut? Was wollen wir anders machen? Was ist die beste Konstellation?", so der Klub-Boss gegenüber der "WAZ".

Neben dem Trainer-Thema nahm Tillmann auch zu weiteren drängenden Personalfragen Stellung.

Dass immer noch kein neuer Sportvorstand gefunden ist, sorge nicht für Frust bei den handelnden Personen, betonte er auf Nachfrage und blickte voraus: "Wir können und werden auch nicht warten, um Entscheidungen zu treffen. In unserer aktuellen Konstellation bereiten wir die kommende Saison vor – mit Ben Manga (Kaderplaner, d.Red.), Youri Mulder (Sportdirektor) und Kees van Wonderen."