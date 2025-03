Neue Hinweise auf Alonso-Verbleib in Leverkusen

IMAGO/Jerry Andre

Wirtz und Alonso: Bleiben beide bei Bayer Leverkusen?

Seit Monaten gibt es viele Gerüchte um Xabi Alonso und Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen. Doch möglicherweise könnte es in Kürze Ruhe um das Erfolgs-Duo aus Trainer und Offensivspieler geben, denn die Werkself-Verantwortlichen erwarten wohl zeitnah eine Zukunftsentscheidung von beiden. Und: Bei Alonso gibt es neue Hinweise, die auf einen Verbleib hindeuten könnten.

Hinter Xabi Alonso ist seit Längerem des Who is Who des Fußballs her, doch wie "Sky" berichtet, gibt es nun Anzeichen dafür, dass der Erfolgscoach tatsächlich noch einmal bei Bayer Leverkusen verlängern könnte. Denn nach Informationen des Pay-TV-Senders stehen die Chancen auf einen Verbleib des Spaniers nicht schlecht.

Der Grund: Alonso soll sich laut "Sky" derzeit in Düsseldorf - dem Wohnort zahlreicher Bayer-Stars - auf der Suche nach einem neuen Haus befinden, ein Umstand, der nicht unbedingt auf einen Abschied hindeuten dürfte, wie "Sky" spekuliert. Auch "Bild" hatte zuvor bereits von Alonsos Haussuche geschrieben.

Die Tatsache, dass bei allen drei Hauptklubs, mit denen Alonso zuletzt immer wieder in Verbindung gebracht wurde, derzeit Coaches fest in den Satteln sitzen - Vincent Kompany beim FC Bayern, Arne Slot beim FC Liverpool und Carlo Ancelotti bei Real Madrid - dürfte ebenso dazu beitragen, dass sich Alonso für ein weiteres Jahr bei Bayer entscheiden könnte.

Der 43-Jährige hatte seinen Vertrag bei den Leverkusenern Anfang August letzten Jahres bis 2026 verlängert, Bayer-Boss Fernando Carro hatte aber Anfang 2025 eine weitere Verlängerung ins Spiel gebracht, womit branchenüblich weitere Gehaltsanpassungen nach oben einhergehen dürften.

Wirtz würde FC Bayern oder ManCity mindestens 120 Millionen Euro kosten

"Bild" vermeldete zuletzt, dass es "keine Anzeichen" dafür gebe, dass Alonso Bayer in diesem Sommer verlässt. Ob das auch für Florian Wirtz gilt?

Hier warten die Bayer-Bosse derzeit auf die Unterschrift des Shootingstars unter einen neuen Vertrag, der wohl vorbereitet ist und bis mindestens 2028 datiert sein soll. Der neue Kontrakt soll dann eine Ausstiegsklausel für 2026 enthalten - die im Bereich von 120 bis 130 Millionen Euro liegen soll.

Man wolle zeitnah eine Entscheidung von Wirtz haben, heißt es weiter bei "Sky". Eine klassische Deadline gebe es aber nicht. Die Wirtz-Seite zögere aber noch und habe sich noch nicht entschieden.

Sollte Wirtz den amtierenden Double-Sieger doch verlassen wollen, würden in diesem Sommer wohl mindestens 120 Millionen Euro Ablöse fällig plus bestimmte festgelegte Bonuszahlungen, die mittlerweile üblich sind.

Als Hauptinteressenten für Wirtz gelten der FC Bayern und Manchester City.