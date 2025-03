FC Bayern klärt Kader-Fragen für die Klub-WM

AFP/SID/INA FASSBENDER

Die Bayern setzen in den USA auf den bestmöglichen Kader

Neue Spieler? Kurzfristige Vertragsverlängerungen? Für Fußball-Rekordmeister Bayern München stellen sich vor der Klub-WM in den USA einige Kader-Fragen. Es sei "klar, dass wir den Kader soweit es geht in Gänze mitnehmen", blickte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen am Montag am Rande der Trophy Tour des neuen FIFA-Wettbewerbs in München voraus.

Für das wochenlange Turnier stehen aber auch personelle Veränderungen im Raum: "Über ein zusätzliches Transferfenster können wir gegebenenfalls Leihspieler, die wir momentan noch verliehen haben, für die Klub-WM zu uns holen", erklärte Dreesen.

Zudem gebe es die Möglichkeit, "Verträge kurzfristig zu verlängern für die Zeit dieses Turniers" - doch endgültige Entscheidungen sind noch nicht getroffen: "Das ist alles noch nicht final und im Detail besprochen, wie wir hier verfahren werden."

Der Bundesliga-Tabellenführer wird aber mit Sicherheit keine B-Mannschaft zur Erstausgabe des Turniers schicken. Man wolle den "bestmöglichen Kader haben, weil wir das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen", sagte der 57-Jährige.

Unmittelbar vor der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) findet noch das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) statt. Die Münchner "werden wahrscheinlich am 10. Juni fliegen - aber in welcher Größenordnung, das haben wir noch nicht abschließend besprochen", äußerte sich Dreesen zu den Reiseplänen.

Das FCB-Basecamp werde sich in Orlando befinden, von wo "wir hoffentlich mehr als nur drei Gruppenspiele bereisen werden".

In der Gruppenphase trifft der FCB auf den 35-maligen argentinischen Meister Boca Juniors, den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC sowie Benfica Lissabon. "Es ist eine Gruppe, die wir ernst nehmen", sagte Dreesen.

Die Klub-WM wird erstmals als Vier-Wochen-Megaevent ausgetragen. Europa stellt mit zwölf Teams das größte Kontingent, aus der Bundesliga sind Bayern München und Borussia Dortmund dabei.