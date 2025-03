Deutsche U21 will bei Nationalmannschaft "abschauen"

IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Vom Nationalteam angetan: Rocco Reitz

Die deutschen U21-Fußballer wollen den "sexy" Nations-League-Auftritt der Nationalmannschaft vor der Pause des Duells mit Italien (3:3) als Anschauungsunterricht zur Vorbereitung auf die bevorstehende EM-Endrunde (11. bis 28. Juni) in der Slowakei nutzen.

"Man kann sich von den Großen immer etwas abschauen", betonte der Mönchengladbacher Rocco Reitz vor der EM-Generalprobe seines Teams am Dienstag (20:30 Uhr/Sat.1) in Darmstadt gegen Spanien die Vorbildfunktion des A-Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Besonders angetan wirkte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler vom fortgesetzten Stimmungshoch des deutschen Eliteteams seit Nagelsmanns Amtsantritt vor rund eineinhalb Jahren.

U21-Trainer Di Salvo: Auftritt der Nationalmannschaft als Vorbild

"Interessant ist der Zusammenhalt, der Spaß auf den Gesichtern der Spieler - es macht in letzter Zeit richtig Bock zuzuschauen", meinte Reitz und schlussfolgerte: "Das können wir uns in jedem Fall abschauen, denn wenn man Spaß hat, bringt man häufig auch seine besten Leistungen."

Sein Trainer Antonio Di Salvo wird den Blick seiner Spieler im Zuge des EM-Countdowns allerdings auch auf fachliche Feinheiten im Spiel des A-Teams, das Kapitän Joshua Kimmich im ersten Abschnitt "sehr, sehr sexy" fand, lenken: "So eine erste Halbzeit habe ich selten von der Nationalmannschaft gesehen, so dominant gegen einen großen Gegner. Es waren einige Dinge dabei, die auch wir mitnehmen werden, denn wir sind in Ausrichtung und Abläufen, die wir sehen wollen, ganz ähnlich organisiert."

Dem Coach sind aber auch Lektionen aus dem nach der Pause von der Nationalmannschaft verspielten Vorsprung wichtig. "Es gab viele Erkenntnisse für die Mannschaft und mich", sagte der Coach: "Dazu gehört auch, dass wir zu jeder Phase eines Spiels konzentriert sein wollen. Auch ein 3:0 kann noch kippen."

Das U21-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das seit 14 Spielen ungeschlagen ist, will in der Slowakei Wiedergutmachung für das Vorrunden-Aus ihrer Vorgänger-Elf beim vorherigen EM-Turnier in Georgien betreiben.

In der Slowakei trifft der dreimalige EM-Champion Deutschland in der Vorrunde auf Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni).