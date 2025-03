Gerüchte um Manga-Knall beim FC Schalke 04 reißen nicht ab

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ben Manga könnte beim FC Schalke 04 offenbar schon wieder den Hut nehmen

In seinem ersten Jahr als Kaderplaner des FC Schalke 04 bewies Ben Manga auf dem Transfermarkt nicht gerade ein glückliches Händchen. Viele seiner Neuverpflichtungen lieferten bisher nicht ab, der 51-Jährige geriet dadurch immer mehr in die Kritik. Im Sommer könnte der ehemalige Chefscout von Eintracht Frankfurt daher einen Rücktritt in Erwägung ziehen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits immer wieder Berichte darüber gegeben, dass sich Ben Manga beim FC Schalke 04 um einen Machtverlust sorgt. Sogar über eine Degradierung zum Chefscout wurde spekuliert. Dass sich der Kaderplaner Sorgen um seinen Job macht, sei unübersehbar.

Hintergrund: Bei den Königsblauen läuft seit Längerem die Suche nach einem neuen Sportvorstand. Der neue Mann wäre dann nicht nur direkter Vorgesetzter von Manga, sondern auch für die Transfers hauptverantwortlich. Dem ehemaligen "Diamantenauge" von Eintracht Frankfurt soll das laut "Bild" nicht gefallen.

FC Schalke 04: "Erheblicher Machtverlust" für Ben Manga?

Demnach sei "überhaupt nicht klar", ob für Manga überhaupt noch ein Platz beim FC Schalke 04 ist. Diese Entscheidung obliegt dann dem neuen Sportvorstand, der spätestens nach der laufenden Saison seinen Weg an das Berger Feld finden soll. Dem Boulevardblatt zufolge ist dann ein "erheblicher Machtverlust" nicht unwahrscheinlich.

Sollte es soweit kommen, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der ehemalige Profi von Alemannia Aachen Gedanken über einen Rücktritt macht, heißt es weiter. Trotz eines Vertrages bis Ende Juni 2028 sei dieses Szenario durchaus vorstellbar, gerade wenn ein Sportvorstand aus dem Scoutingbereich bei den Königsblauen anheuert.

Dann würden sich die Kompetenzbereiche der starken Männer in Gelsenkirchen vermutlich zu stark überschneiden, munkelt "Bild". Schließlich war Manga zum FC Schalke 04 gekommen, um dort in enger Zusammenarbeit mit seinem bestens vernetzten Scoutingteam den Umbruch einzuleiten und den Traditionsverein wieder in die Spur zu bringen.