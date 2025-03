VfB Stuttgart und Leverkusen haben BVB-Juwel auf dem Zettel

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Talent Cole Campbell (m.) ist offenbar heiß begehrt

Immer wieder darf Cole Campbell bei Borussia Dortmund mal Luft in der Bundesliga schnuppern. Der große Durchbruch des Mittelfeld-Talents bei den Profis lässt jedoch noch auf sich warten, meist muss der US-Amerikaner mit der Zweitvertretung im Abstiegskampf der 3. Liga ran. Flieht der 19-Jährige für mehr Einsatzzeit im deutschen Oberhaus daher zu Bayer Leverkusen oder dem VfB Stuttgart?

Viermal durfte Cole Campbell in dieser Saison schon für die Profis von Borussia Dortmund in der Bundesliga ran. Im November feierte der Mittelfeldspieler dann sogar sein Debüt in der Champions League. Für regelmäßige Einsätze bei den Profis reicht es allerdings noch nicht. Stattdessen pendelt der 19-Jährige zwischen Bank und Startelf bei der U23 in der 3. Liga.

Offen ist, wie lange der BVB den Juniorennationalspieler der USA mit dieser Perspektive noch am Westfalenstadion halten kann. Dem US-Portal "sbisoccer.com" zufolge hat der U20-Auswahlspieler das Interesse vieler Klubs auf sich gezogen. Demnach ist der Youngster in der englischen Premier League, der spanischen LaLiga, aber auch in der Bundesliga heiß begehrt.

VfB Stuttgart und Bayer an BVB-Juwel dran

Allen voran der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sollen an Campbell dran sein, der bei den Schwarz-Gelben noch bis 2028 unter Vertrag steht. Das Duo soll den gebürtigen Texaner mit Aussicht auf Spielzeit in der Bundesliga und dem europäischen Geschäft locken, heißt es. Wie konkret das Interesse ist, geht aus dem Bericht des des Online-Portals aber nicht hervor.

Im Sommer 2022 war Cole Campbell aus Island in den Nachwuchs des Bundesligisten gewechselt. Dort überzeugte der Offensivspieler zunächst in der U17- und U19-Bundesliga.

Vor der laufenden Saison folgte dann die Berförderung in die Drittliga-Truppe des BVB. Für die Zweitvertretung absolvierte er elf Partien (ein Tor, zwei Vorlagen).