Verwirrung um BVB-Plan mit Chukwuemeka

IMAGO/Bahho Kara

Ob Chukwuemeka beim BVB bleibt, ist offen

Muss er Borussia Dortmund im Sommer verlassen, oder hat er noch die Chance darauf, sich zu zeigen und für eine feste Verpflichtung zu empfehlen? Derzeit gibt es Verwirrung um den Plan des BVB mit Carney Chukwuemeka.

Als Carney Chukwuemeka Anfang Februar dieses Jahres zu Borussia Dortmund kam, war die Leihgabe des FC Chelsea eigentlich als Sofort-Hilfe geplant. Doch verletzungsbedingt kam der junge Engländer (bisher) kaum zum Zug. Nur etwas mehr als eine Stunde Einsatzzeit stehen bislang zu Buche.

Zuletzt hieß es daher bei den "Ruhr Nachrichten", dass der BVB die Kaufoption für den Mittelfeldspieler im Sommer definitiv nicht ziehen wird. Diese liegt bei 35 Millionen Euro.

"Sky" berichtet nun aber, dass noch unklar sei, ob der BVB die Kaufoption aktiviert. Zwar räumte der Pay-TV-Sender ein, dass es "eher unwahrscheinlich" sei, jedenfalls Stand jetzt. In Dortmund sei aber gleichzeitig die Hoffnung groß, dass Chukwuemeka im Endspurt der Saison noch wichtig für den Klub wird.

Intern seien alle "begeistert" und "voll überzeugt" vom 21-jährigen Engländer, der offiziell dem FC Chelsea gehört und dort noch bis Sommer 2028 unter Vertrag steht. Im Bericht der "Ruhr Nachrichten" hingegen hieß es zuletzt noch, dass aufgrund der Entwicklungen Ernüchterung eingekehrt sei.

Chukwuemeka bald wichtig für den BVB?

So richtig zeigen kann sich Chukwuemeka mit Glück schon am Wochenende: In der Länderspielpause soll der Engländer hart gearbeitet haben, um nun physisch voll auf der Höhe zu sein. Deshalb winke ihm auch ein Startelf-Debüt am kommenden Sonntag gegen Mainz 05 (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

Die Partie gegen den FSV könnte das erste von sieben Endspielen in der Bundesliga für Chukwuemeka sein. Der Mittelfeldspieler braucht gute Leistungen, um die BVB-Bosse vollends zu überzeugen. Angesichts der aller Voraussicht nach ausbleibenden Qualifikation für die Champions League und der damit verbundenen fehlenden Gelder dürfte es aber schwierig für Chukwuemeka werden.