Bericht: VfB nimmt möglichen Millot-Nachfolger ins Visier

IMAGO/Philipp Szyza

Mykola Shaparenko soll beim VfB Stuttgart gehandelt werden

Enzo Millot vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart wird immer begehrter. In seiner vierten Saison im Ländle ist der zentrale Mittelfeldspieler eine feste Größe beim VfB, bestritt bereits 37 Pflichtspiele in der laufenden Spielzeit. Nachdem der Franzose zuletzt häufiger mit einem möglichen England-Wechsel in Verbindung gebracht wurde, beschäftigen sich die Stuttgart nun offenbar intensiv mit einem möglichen Nachfolger.

So zumindest heißt es in einem aktuellen "Sky"-Bericht. Nach Informationen des TV-Senders soll sich der VfB Stuttgart nämlich konkret mit dem ukrainischen Nationalspieler Mykola Shaparenko befassen, der derzeit bei Dynamo Kiev unter Vertrag steht.

Der 26-Jährige ist seit Jahren eine gesetzte Größe bei dem ukrainischen Hauptstadtklub, weist mit über 50 Einsätzen im Europapokal auch schon viel internationale Erfahrung auf. In der Champions League stand er unter anderem schon gegen den FC Bayern und den FC Barcelona auf dem Rasen.

Bei den VfB-Bossen wird er laut dem Medienbericht vor allem wegen seines guten Passspiels und seiner Spielübersicht geschätzt, kann dazu auf allen zentralen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden.

Zehn Millionen Euro als mögliche Ablöse für VfB-Flirt gehandelt

Sollten sich die Stuttgarter im Sommer tatsächlich ernsthaft um einen Nachfolger für Enzo Millot bemühen müssen, dürfte Shaparenko wohl eine der Top-Lösungen werden.

Der 41-malige Nationalspieler steht in Kiew noch bis 2026 unter Vertrag und könnte dem Vernehmen nach für rund zehn Millionen Euro Ablöse zu haben sein.

Die Stuttgarter Scouts sollen den Zehner schon mehrere Male beobachtet und eine sehr hohe Meinung von ihm haben. Eine konkrete Offerte in Richtung Dynamo gab es bis dato aber noch keine. Der Spieler selbst soll offen für einen Auslandswechsel sein, steht er bei Dynamo Kiev bis dato seine gesamte Profi-Karriere unter Vertrag.