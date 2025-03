Tuchel "sehr zufrieden" mit England-Auftakt

IMAGO/Dan Weir

Thomas Tuchel ist mit dem Auftritt der englischen Nationalmannschaft bisher "sehr zufrieden"

Zwei Spiele, zwei Siege gegen unterklassige Teams, kein Gegentor - und ein positives Fazit: "Sehr zufrieden" zeigte sich Thomas Tuchel nach seinen ersten beiden Spielen als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Warum? "Vor allem wegen der Spieler", sagte der Deutsche. Denn diese hätten ihn daran erinnert, "warum ich so begeistert von diesem Job war". Auch das Umfeld lobte er: Der Staff sei "fantastisch", das Camp der Three Lions sei "absolut top" organisiert gewesen.

Am Montagabend hatte seine Mannschaft beim 3:0 (1:0) gegen gut sortierte Letten in der WM-Qualifikation Geduld bewiesen - wie schon drei Tage zuvor bei seinem Debüt gegen Albanien (2:0). Die Spieler hätten ihn während der Partien "mit Einsatz, der Einstellung und natürlich auch mit den Ergebnissen" zufriedengestellt, betonte Tuchel.

Wie schon am Freitag traf Kapitän und Bayern-Star Harry Kane auch gegen Lettland (68.). Reece James per Traumfreistoß (38.) sowie Eberechi Eze (76.) gelangen zudem am Montagabend jeweils ihre ersten Treffer im Trikot der Three Lions.

Es gebe "noch Raum für Verbesserungen", machte der ehemalige Bayern-Trainer deutlich. Er bilanzierte, dass er "viel Positives zum Mitnehmen" gesehen habe.

Das nächste Spiel am 7. Juni wird Tuchels Auswärtspremiere als Nationaltrainer: Er tritt mit seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation in Andorra an.