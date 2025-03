Medien: Sancho will zurück zum BVB

IMAGO/John Walton

Jadon Sancho würde angeblich gerne zum BVB zurückkehren

In den vergangenen Tagen geisterten vermehrt Gerüchte durch die Medien, es könnte zu einer erneuten Wiedervereinigung zwischen Borussia Dortmund und Jadon Sancho kommen. Nun kommt ans Licht, dass der Brite selbst eine Rückkehr zum BVB forcieren soll.

Die Vertragssituation von Jadon Sancho gestaltet sich durchaus kompliziert: Im Sommer 2024 kehrte der Flügelstürmer von einer halbjährigen Leihe beim BVB zu seinem Stammverein Manchester United zurück, der ihn 2021 für kolportierte 85 Millionen Euro aus Dortmund verpflichtet hatte, bei dem Sancho seitdem jedoch nie sein Glück fand.

Ende August 2024 folgte dann ein Leih-Engagement beim FC Chelsea, in dem eine Kaufpflicht über 32 Millionen Euro verankert sein soll, die unter nicht genau bekannten Bedingungen gültig werden soll. Angesichts von überschaubaren zwei Toren und sechs Vorlagen in 29 Pflichtspielen dürfte man in London allerdings gar kein sonderlich großes Verlangen verspüren, Sancho unter Vertrag zu nehmen. Damit aber nicht genug: Als eine Art Hintertür soll sich Chelsea laut "The Athletic" die Option gesichert haben, die Kaufpflicht zu umgehen, sofern sie 6,4 Millionen Euro an ManUnited überweisen.

Dass Sancho bei Chelsea bleibt, ist der "Bild" zufolge sogar "aktuell fast ausgeschlossen", eine Zukunft am Old Trafford in Manchester scheint es allerdings auch nicht zu geben. Sancho soll sich vielmehr wieder nach der warmen Umarmung des BVB sehnen, heißt es.

Paket Sancho ein finanzieller Kraftakt für den BVB

Dortmund sei für den 25-Jährigen "eine Art Sehnsuchtsort", mit BVB-Talent Jamie Gittens befinde er sich regelmäßig im Austausch, weshalb er bei seinen Vertretern sogar den Wunsch hinterlegt haben soll, für ein drittes Engagement zu den Schwarzgelben zurückzukehren.

Fraglich ist allerdings, ob der Wunsch allein ausreicht, um den Deal wahrzumachen. Die Borussen drohen infolge einer sportlichen Horrorsaison in der Liga, 2025/26 die Champions League oder sogar komplett den europäischen Wettbewerb zu verpassen. Die finanziellen Einbußen wäre üppig, was wohl auch für die Kosten des Gesamtpakets Sancho gelten dürfte.

"Bild" beziffert Sanchos aktuelles Gehalt in Manchester auf rund 15,5 Millionen Euro, selbst wenn der Brite Abstriche macht, dürfte das Salär für den BVB einen enormen Kraftakt darstellen. Selbst wenn Sanchos Marktwert gelitten hat, dürfte zudem eine Ablöse fällig werden, die nahe von 30 Millionen Euro liegt.

Eine Chance darf sich daher wohl auch ein anderer Bundesliga-Klub ausrechnen: Bayer Leverkusen. Die Werkself soll laut Medienberichten ebenfalls Interesse zeigen, sportlich steht man aktuell erheblich besser dar als die Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet.