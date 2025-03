Beier-Entscheidung beim BVB gefallen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Maximilian Beier spielt seit dieser Saison für Borussia Dortmund

Borussia Dortmund weiß gleich mehrere Spieler in seinem Kader, die im kommenden Juni mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei antreten könnten. In Bezug auf dieses Turnier hat der BVB nun eine Grundsatz-Entscheidung gefällt, von der derzeit vor allem Maximilian Beier betroffen ist.

Wie es in übereinstimmenden Medienberichten von "Sport1" und den "Ruhr Nachrichten" heißt, erteilt Borussia Dortmund seinen U21-Auswahlspielern grundsätzlich keine Freigabe für die U21-EM, die vom 11. bis 28. Juni stattfinden wird.

Grund dafür ist die Klub-Weltmeisterschaft, die nahezu zeitgleich in den USA ausgetragen wird. Diese will der BVB, der neben dem FC Bayern der einzige deutsche Vertreter bei der Klub-WM sein wird, mit vollem Kader bestreiten und stellt demnach keine Spieler für das U21-Turnier in der Slowakei ab.

Bei den Schwarz-Gelben betritt das vor allem Maximilian Beier, der zuletzt eine wichtige Rolle in der U21-Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo gespielt hatte und bei der EM-Endrunde im Juni gute Aussichten auf einen Stammplatz in der Offensive gehabt hätte.

Beier zuletzt mit ansteigender Formkurve für den BVB

Maximilian Beier hatte sich zuletzt sowohl im deutschen U21-Trikot als auch beim BVB in aufsteigender Form präsentiert. Für die Dortmunder gelangen ihm unter anderem in der Bundesliga gegen Union Berlin sowie in der Champions League gegen OSC Lille wichtige Tore für seine Farben.

Neben dem 22-Jährigen gilt die BVB-Entscheidung auch noch für die Spieler Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko. Ersterer feierte jüngst seine Rückkehr in die deutsche A-Nationalmannschaft, zeigte noch im vergangenen Herbst aber herausragende Leistungen im deutsche U21-Trikot.

Moukoko wird im Sommer nach einjähriger Leihe beim OGC Nizza nach derzeitigem Stand zurück in Dortmund erwartet und wird voraussichtlich dann auch Teil des Trosses sein, der sich im Juni in Richtung Klub-WM in den USA aufmachen wird.