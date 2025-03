Kane will angeblich in die Premier League zurück

IMAGO/Jerry Andre

Harry Kane steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass Harry Kane eines Tages in die Premier League zurückkehren will. Insbesondere der Tor-Rekord von Alan Shearer soll den Engländer antreiben, den FC Bayern zu verlassen. Einem Insider zufolge hat den Stürmer bereits den Entschluss gefasst, "unbedingt" nochmal auf der Insel spielen zu wollen.

Zuletzt hatte bereits "fichajes.net" vermeldet, dass sich Harry Kane vom FC Bayern "ernsthaft" mit einem Abschied auseinandersetzt. Demnach soll der FC Liverpool im Werben um den Kapitän der Three Lions die Nase vorn hat. Jedoch sollen nahezu alle Top-Klubs aus der Premier League dran sein. Das deckt sich mit Informationen von "Footballinsider".

Mick Brown, ehemalige Chefscout von Manchester United und Tottenham Hotspur, der inzwischen als Transfer-Experte für das Online-Portal tätig ist, rechnet fest damit, dass der Stürmer irgendwann nach England zurückkehren wird: "Ich habe gehört, dass er zurück nach England kommen möchte. Er würde für jeden der englischen Spitzenklubs spielen."

FC Bayern droht Kane-Abgang wohl erst 2026

Der Tor-Rekord von Alan Shearer sei der Hauptgrund dafür. Kane wolle dessen Marke von 260 Treffern im Oberhaus "unbedingt" knacken. Dafür müsste der 31-Jährige, der aktuell bei 213 Toren steht, wohl noch mindestens zwei Spielzeiten auf der Insel kicken. Selbst ein Wechsel nach der aktuellen Saison ist Brown zufolge möglich.

Sollte der Engländer schon im Sommer einen Abschied von FC Bayern anstreben, dann wäre wohl der FC Liverpool in der Pole Position.

"Ich denke, dass sie an vorderster Front an ihm interessiert wären, wenn er verfügbar sein sollte", so der 74-Jährige. Dass die Münchner ihren Superstar im Anschluss an die laufende Saison ziehen lassen, darf aber bezweifelt werden.

2026 könnte der Rekordmeister einen Kane-Wechsel dann aber nicht mehr verhindern. Dann greift übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Abgang ermöglicht.