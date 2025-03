Bellingham am Pranger: "Könnte zum Verhängnis werden"

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Jude Bellingham steht in England in der Kritik

England gewinnt am 2. Spieltag der WM-Qualifikation klar mit 3:0 gegen Lettland. Trotzdem kommt das Team von Thomas Tuchel nicht ohne Drama aus. Jude Bellingham konnte froh sein, nicht des Feldes verwiesen zu werden. Für den rüpelhaften Frust-Auftritt des Real-Stars gab es heftige Kritik von der englischen Presse.

In der 57. Minute des Spiels England gegen Lettland war die Partie noch völlig offen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel führte zwar mit 1:0, doch war in genau dieser Minute kurz vor einem womöglich spielentscheidenden Knick: Der bereits gelb-verwarnte Jude Bellingham mähte weit in der gegnerischen Hälfte seinen Gegenspieler um und kam nur hauchdünn an einer roten Karte vorbei.

"So nah wie hier war Bellingham noch nie an einem Platzverweis im Trikot der englischen Nationalmannschaft", schrieb "The Sun". Das Boulevard-Blatt machte auch einen klaren Grund für das Auftreten des Stars von Real Madrid aus: "Schon lange geht die Angst um, dass Bellinghams Frust überkocht."

Das Ziel für Bellingham sei klar: "Er muss seine Aggressivität unter Kontrolle halten, sonst könnte er seiner Mannschaft in wichtigen Momenten zum Verhängnis werden."

Diese Aufgabe kommt aber wohl ein Stück weit auch seinem Trainer Thomas Tuchel zu. Der Coach wechselte Bellingham rund zehn Minuten nach der Aktion aus und gab nach dem Spiel zu, "ein bisschen Glück" gehabt zu haben: "Das hätte das Spiel auf den Kopf gestellt, deshalb haben wir uns entschieden, ihn sofort rauszunehmen." Insgesamt war Tuchel aber mit dem Auftritt seines Teams zufrieden.

Bellingham: Tuchels Offensiv-Star hat seine Emotionen nicht im Griff

Erst nach der Auswechslung Bellinghams machten die Engländer den Sack gegen Lettland zu. Harry Kane und Eberechi Eze trafen in der zweiten Hälfte und sorgten so für den deutlichen 3:0-Endstand.

Tuchel bekam für sein schnelles Eingreifen im Fall Bellingham lob vom "Guardian": Der Wechsel zeige, "dass der Cheftrainer nicht den Einzelnen über die Mannschaft stellt."

Auch dort geht die Kritik klar in Richtung des ehemaligen BVB-Spielers: "Er neigt immer noch dazu, überzukochen, wenn die Dinge kompliziert werden."