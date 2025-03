Dynamo-Rückkehrer mit mutiger Kampfansage

IMAGO/Jan Huebner

Jonas Oehmichen (r.) steht bei Dynamo Dresden vor seinem Comeback

Über drei Monate lang fiel Jonas Oehmichen von Dynamo Dresden mit einer komplizierten Schulterverletzung aus. Nun feierte er in einem Testspiel sein Comeback für die Sachsen und stellte anschließend klar, schnell wieder ein wichtiger Faktor für die SGD werden zu wollen.

Das Dresdner Eigengewächs hatte vor allem in der Schlussphase der Hinrunde in der 3. Liga eine wichtige Rolle bei Dynamo gespielt, zwischen Ende Oktober und Ende Dezember alle Partien für den Aufstiegsaspiranten bestritten.

In 2025 konnte Jonas Oehmichen aber noch kein Pflichtspiel für seine Farben bestreiten, nachdem ihn eine Schulter-Operation monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. Beim Testspiel der Schwarz-Gelben in der vergangenen Woche kam der Mittelfeldspieler nun erstmals wieder zum Einsatz, durfte er beim 3:2 gegen den tschechischen Klub FK Teplice doch endlich wieder mitwirken.

Nach dem positiven Test stellte Oehmichen klar, dass er auch in der heißen Phase des Aufstiegsrennens in der 3. Liga wieder eine wichtige Rolle bei der SGD spielen will.

"Klar hoffe ich, noch auf Spielzeit zu kommen. Wie schnell das geht, weiß nur der Trainer. Das hängt natürlich auch davon ab, wie der Körper reagiert und ich meine Leistung bringe", so der 21-Jährige, der in seiner Karriere bis dato 38 Einsätze in der 3. Liga für Dynamo Dresden bestritten hat.

Dynamo Dresden mit sechs Spielen bis Ende April

"Für mich heißt es jetzt, wieder Gas zu geben und den Jungs, die vor mir stehen, Druck zu machen", sagte der Youngster der internen Konkurrenz um Mika Baur und Dominik Kother direkt mal den sportlichen Kampf an.

In den kommenden Wochen warten wohl die ersten Bewährungschancen in der 3. Liga auf Oehmichen, stehen bis Ende April doch gleich sechs Spieltage auf dem Programm.

"Wir haben alle Bock auf die heiße Saisonphase, wollen so viele Siege wie möglich holen. Um am Ende feiern zu können", bleibt die Rückkehr in die 2. Bundesliga das große Ziel.