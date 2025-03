Die Matthäus-Tipps für den Bundesliga-Endspurt

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Der BVB steckt in der Liga in der Krise

Nach der Länderspiel-Pause und dem dramatischen Spiel gegen Italien (3:3) biegt die Fußball-Bundesliga in den Saisonendspurt ab. RTL-Experte Lothar Matthäus gibt seine Tipps im Meisterschaftskampf ab. Bei Borussia Dortmund schließt er ein Ziel bereits aus. In der 2. Bundesliga

Noch acht Spiele! Die Bundesliga erreicht die Zielgerade der Saison 2024/25. Nach dem "Ausrutscher" des FC Bayern bei Union Berlin (1:1) ist der Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle auf sechs Punkte geschmolzen. Dahinter lauert Bayer Leverkusen. Wird es vorne nochmal spannend?

TV-Experte Lothar Matthäus hat im Meisterschaftskampf eine klare Meinung.

"Ich lege mich fest: Bayern München wird Meister. Leverkusen wird Zweiter", sagte der DFB-Rekordspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Spannender wird es wohl hinter dem Duo.

BVB nicht in der Königsklasse

"Um Platz drei und vier, was die Champions League betrifft, kämpfen fünf, sechs Mannschaften", so Matthäus. Ein Team fehlt aber in seiner Auflistung. "Dortmund zähle ich dazu nicht mehr."

Der Rückstand des BVB (Platz 11) auf den vierten Platz beträgt momentan zehn Punkte.

Am kommenden Spieltag treffen die Kellerkinder VfL Bochum und FC St. Pauli auf Leverkusen und die Bayern.

"Bochum hat in München auch schon Punkte geholt. Lassen wir uns mal überraschen. Die Bundesliga lebt von Überraschungen. Als Auswärtsmannschaften bei den Top-Teams sind sie klarer Außenseiter", sagte Matthäus.

Spannend wird es in den kommenden Wochen auch eine Etage tiefer in der 2. Bundesliga (das Samstagabendtopspiel ist in der kommenden Saison bei RTL/NITRO und auf RTL+ zu sehen). Der Hamburger SV führt die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung auf den 1. FC Köln an.

Matthäus: Der HSV packt es!

Matthäus ist davon überzeugt, "dass der HSV als stärkste Mannschaft bisher am Ende ganz oben stehen wird".

Im Verein herrsche mehr Ruhe, analysiert Matthäus. Das Team sei durch die Erfolge auch "selbstbewusst".

Lob gab es auch für Trainer Merlin Polzin. Der Trainer passe zu Mannschaft, auch wenn er relativ unbekannt sei, so Matthäus. "Er hat die Mannschaft in die richtige Richtung gelenkt."