Steht der erste Abgang beim 1. FC Köln schon fest?

Mathias Olesen (M.) spielt seit sechs Jahren für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln befindet sich mittendrin im Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga. Da noch überhaupt nicht abzusehen ist, in welcher Spielklasse die Domstädter in der kommenden Saison spielen werden, gestaltet sich auch die Kaderplanung für Sport-Geschäftsführer Christian Keller als durchaus herausfordernd. Mittlerweile sollen sich aber klaren Tendenzen rund ums Geißbockheim abzeichnen.

Bei den absoluten Leistungsträgern wie Dejan Ljubicic oder Linton Maina sind die Weichen ohnehin schon gestellt: Ihr Verbleib beim 1. FC Köln ist nur zu realisieren, sollte dem Effzeh tatsächlich der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingen. Acht Spieltage vor Saisonende rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Gerhard Struber auf dem zweiten Tabellenplatz, weist vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten 1. FC Kaiserslautern auf.

Auch auf der Seite der möglichen Abgänge sollen mittlerweile aber die ersten Weichenstellungen vorgenommen worden sein.

Nach Informationen des "Express" soll beispielsweise Mathias Olesen keinen neuen Vertrag mehr bei den Rheinländern bekommen - unabhängig der Ligazugehörigkeit des 1. FC Köln in 2025/2026.

Olesen wechselte bereits 2019 zum 1. FC Köln

Olesen hatte es in den vergangenen Wochen auf einige Einsatzminuten in der zweiten Liga gebracht, profitierte dabei auch von Sperren oder Verletzungen bei der internen Konkurrenz im zentral-defensiven Mittelfeld.

Derzeit steht er bei 17 Pflichtspiel-Einsätzen für die Kölner in der laufenden Saison, in den kommenden Wochen dürften noch weitere hinzukommen.

Laut dem Zeitungsbericht wird der luxemburgische Nationalspieler aber trotzdem keinen Anschlussvertrag mehr beim Effzeh bekommen, sodass er den Verein im Sommer ablösefrei verlassen würde.

Olesen wechselte bereits im Sommer 2019 von Eintracht Trier zum 1. FC Köln, konnte sich aber nie nachhaltig in der Profi-Mannschaft durchsetzen.