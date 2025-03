Mulder bestätigt: Keine Verlängerung mit Schalke-Trio

IMAGO/Revierfoto

Direktor Profifußball Youri Mulder hat sich zur Situation eines Schalke-Trios geäußert

Ein Spieler-Trio hat beim FC Schalke 04 keine Zukunft über die aktuelle Saison hinaus, das hat Youri Mulder nun verraten.

Während noch unklar ist, wie es genau mit Trainer Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 weitergeht, hat Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04, Auskunft zu gleich drei Spielern gegeben, deren Verträge nicht verlängert werden sollen.

"Mit Mehmet Aydin, Marcin Kaminski und Tobias Mohr haben wir in der Vorwoche gesprochen. Wir haben ihnen gesagt, dass sie nach aktuellem Stand keine neuen Verträge auf Schalke erhalten werden", wird Mulder auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Er halte "diese Offenheit für wichtig", betonte der Direktor Profifußball. Der Grund: "Wenn sie unsere aktuelle Tendenz kennen, können die Jungs besser planen." Ein winzig kleines bisschen Hoffnung schürte Mulder dennoch. "Jeder von ihnen kann in den kommenden Wochen aber weiter zeigen, warum wir ihre Verträge nicht auslaufen lassen sollten", schloss der 56-Jährige die Tür nicht komplett.

Mit der Einstellung habe die anstehende Trennung definitiv nichts zu tun, erklärte Mulder. "Das sind unglaublich gute Profis. Das hängt gar nicht an der Mentalität oder was auch immer. Die verdienen sich den Respekt, um das frühzeitig zu wissen, wie unsere Gedanken sind, damit die sich auch jeden Tag zeigen können", zitiert "Ruhr24" weiter aus einer Medienrunde mit Mulder.

Wie oft Aydin, Kaminski und Mohr noch spielen können werden, ist aber fraglich. Schließlich sollen in den nächsten Partien auch junge Talente mit Perspektive die Chance auf Einsätze erhalten. "Wir werden Spielern, die in der nächsten Saison einen Vertrag auf Schalke haben, die Chance geben, sich zu zeigen. Damit wollen wir wichtige Erkenntnisse für die neue Saison sammeln", sagte Mulder und erinnerte: "Wir sind im Profisport."

Mulder fordert weitere Punkte für "Spaß und Freude" bei den Schalke-Fans

Mögliche Einsätze seien zudem kein Geschenk. "Jeder, der spielt, hat sich das verdient und bringt uns sportlich weiter", stellte der Niederländer klar und fügte deutlich hinzu: "Wir experimentieren nicht – wir setzen auf Spieler, die uns auch in Zukunft helfen können."

Acht Spiele liegen noch vor dem FC Schalke 04 bis zum Saisonende in der 2. Bundesliga. Das nächste findet am kommenden Sonntag in Fürth statt (13:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

Beim punktgleichen Tabellen-12., der wie die auf Rang elf stehenden Schalker ebenfalls bislang 33 Zähler gesammelt hat, soll der nächste Sieg her.

"Wir wollen noch viele Punkte holen, um die Klasse sicher zu halten, in der Tabelle zu klettern und vor allem, um unseren Fans Spaß und Freude zu bereiten. Ich erwarte von allen Spielern und dem Staff, dass wir scharf und ambitioniert bleiben", gab Mulder die Richtung vor.