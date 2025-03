FC Bayern wittert Nkunku-Schnäppchen

IMAGO/David Horton / SPP

Landet Christopher Nkunku (l.)im Sommer beim FC Bayern?

Im Winter stand der Christopher Nkunku angeblich weit oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Ein Transfer des Offensivspielers scheiterte jedoch an der zu hohen Ablöseforderung des FC Chelsea. Im kommenden Sommer könnte sich das aber wohl ändern. Dann könnten die Münchner den Ex-Leipziger deutlich günstiger verpflichten.

In der Winter-Transferperiode bemühte sich der FC Bayern intensiv um die Dienste von Christopher Nkunku, konnte den Deal mit dem Offensivakteur des FC Chelsea trotz einer angeblichen Einigung mit der Spielerseite aber nicht finalisieren. Im kommenden Sommer könnte die Tür für einen Wechsel nach München aber wieder aufgehen.

Noch im Januar sollen die Blues rund 70 bis 80 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Leipziger aufgerufen haben, von dieser Preisvorstellung ist man der der Stamford Bridge laut "Todofichajes" aber inzwischen abgerückt. Stattdessen würde man den Franzosen wohl schon dann verkaufen, wenn ein Angebot im Bereich von 40 bis 45 Millionen Euro eingeht.

FC Bayern: Chelsea will Christopher Nkunku verkaufen

Der FC Bayern soll weiterhin an einer Verpflichtung interessiert sein, heißt es. Konkurrenz bekommt der deutsche Branchenprimus demnach vor allem von Manchester United, die sich ebenfalls mit dem 27-Jährigen befassen sollen. Fest steht bislang aber nur, dass Chelsea den Angreifer im Sommer definitiv abgeben will.

Nkunku wechselte im Sommer 2023 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London, konnte in der englischen Hauptstadt allerdings nie an die Leistungen anknüpfen, die er in der deutschen Bundesliga zeigte.

Für den FC Chelsea erziele Nkunku 17 Treffer (4 Vorlagen) in 52 Pflichtspielen. Nach 70 Toren (54 Vorlagen) in 172 Partien für RB Leipzig und der satten Ablöse waren die Erwartungen in London jedoch deutlich höher.

In der Vergangenheit wurde der Franzose auch mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.