Vorgänger verhöhnt Bayern-Coach Kompany

IMAGO/Peter Byrne

Sean Dyche (l.) kann nicht verstehen, wie Vincent Kompany beim FC Bayern gelandet ist

Am Ende einer langen, komplizierten Trainersuche fiel die Wahl des FC Bayern im Sommer 2024 letztlich durchaus überraschend auf Vincent Kompany, der zuvor mit dem FC Burnley aus der englischen Premier League abgestiegen ist. Eine Entwicklung, die Kompanys Vorgänger in Burnley Sean Dyche nicht wirklich verstehen kann.

Im Sommer 2022 beerbte Vincent Kompany Sean Dyche auf der Trainerbank des FC Burnley. Dyche hatte den Klub zuvor zehn Jahre lang trainiert und Burnley aus dem Mittelfeld der zweiten Liga in die englische Premier League geführt. Am Ende seines Engagements stand allerdings die Rückkehr in die Zweitklassigkeit, der man unter Kompany sofort wieder entfloh. Dennoch kann Dyche dem Wirken seines Nachfolgers, der 2023/24 wieder sang- und klanglos aus der Premier League abstieg, wenig Gutes abgewinnen.

Die Verantwortlichen des FC Burnley hätten sich "schließlich für 'Big Komps' [Kompany] entschieden", eröffnet Dyche gegenüber "talkSPORT" und legt den Fokus direkt auf Kompanys wenig erfolgreiche zweite Spielzeit bei den Clarets.

"24 Punkte, glaube ich, haben sie mit ihm geholt. Das waren 150 Millionen dafür - und er hat den Job bei den Bayern bekommen. Ich weiß nicht, wie das geht! Ich wünschte, ich wäre das gewesen. Ich wünschte, ich hätte den Verein mit 150 Millionen Euro Schulden zurückgelassen und dann den Job bei den Bayern bekommen. Wie auch immer, das Leben nimmt so seine interessanten Wendungen."

Kompany beim FC Bayern, Dyche auf Jobsuche

Im Sommer 2023 investierte Burnley unter Kompanys Leitung satte 111 Millionen Euro in neue Stars, die Einnahmen fielen mit rund vier Millionen Euro hingegen eher schmal aus. Das Ergebnis dieser enormen Ausgaben war mit den von Dyche angesprochenen 24 Punkten äußerst überschaubar.

"Belohnt" wurde Kompany dennoch mit dem Interesse des FC Bayern, bei dem er schließlich einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnete.

Während Kompany beim FC Bayern bislang durchaus erfolgreich arbeitet, befindet sich Dyche aktuell übrigens auf Jobsuche. Anfang 2025 wurde der 53 beim FC Everton entlassen.