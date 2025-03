Ausgerechnet: Hertha-Talent droht Pause

IMAGO/O.Behrendt

Pascal Klemens von Hertha BSC hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt

Eigentlich sollte Pascal Klemens gar nicht zur deutschen U20-Nationalmannschaft reisen und sich stattdessen mit Hertha BSC auf die schwierigen Wochen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga vorbereiten. Kurzfristig rückte das Berliner Talent aber doch noch in den DFB-Kader - und verletzte sich. Ein Ausfall droht.

Zweitligist Hertha BSC verfolgt mit Sorgen die medizinischen Untersuchungen von Mittelfeldspieler Pascal Klemens. Wie "Bild" berichtet, steht der 20-Jährige unter ärztlicher Beobachtung, um eine Gehirnerschütterung ausschließen zu können. Am Dienstag fehlte der Sechser daher im Training der Berliner.

Eigentlich war zwischen Hertha-Trainer Stefan Leitl und Deutschlands U20-Coach Hannes Wolf besprochen worden, dass Pascal Klemens ebenso wie Linus Gechter nicht am März-Lehrgang teilnimmt und die Freundschaftsspiele gegen Tschechien (1:0) und Portugal (1:1) ausfallen lässt.

Doch aufgrund eines personellen Engpasses wurde Klemens spontan zum zweiten Länderspiel gegen Portugal nachnominiert.

Hertha BSC muss Trend bestätigen

Der Hertha-Profi stand am Montag prompt in der Startelf, musste gegen Ende der ersten Halbzeit jedoch nach einem Zusammenprall mit Portugals Leandro Martins behandelt werden. Zunächst konnte Klemens weiterspielen, blieb dann jedoch in der Kabine. "Er war klar, aber ich habe ihn nach dem Spiel noch nicht gesehen", so eine erste Reaktion des Bundestrainers direkt nach der Partie.

Beim Zweitligisten zählt Pascal Klemens zum Stammpersonal. In der laufenden Saison absolvierte er 24 Partien, in 17 davon stand er in der Startelf. Als möglicher Ersatz steht Stefan Leitl der Berliner Routinier Diego Demme zur Verfügung, der in der Rückrunde er dreimal nach Einwechslung zum Einsatz gekommen ist.

Für den aktuellen Tabellen-14. steht am kommenden Samstag (29.03., 13:00 Uhr) das Heimspiel gegen den Karlsruher SC an. Nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen Braunschweig ist die Alte Dame gefordert, den Trend zu bestätigen.