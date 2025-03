Werder-Boss spricht über zwei Personalien

IMAGO/RHR-FOTO

Werder-Lizenzspielerchef Peter Niemeyer hat über die Kaderplanung der Bremer gesprochen

Den einen hat Werder Bremen im Winter verliehen, den anderen wollten die Grün-Weißen lange loswerden, jetzt aber soll er offenbar verlängern: Wie es mit Olivier Deman und Oliver Burke weiter geht, hat nun SVW-Kaderchef Peter Niemeyer verraten.

Die Winterleihe nach Antwerpen hat Olivier Deman gutgetan, nachdem er zuvor beim SV Werder Bremen kaum noch eine Rolle gespielt hatte. Es sei "genau das aufgegangen, was wir uns erhofft hatten. Er spielt jedes Spiel auf einem sehr guten Niveau", lobte Peter Niemeyer, Werders Leiter Profifußball, den linken Schienenspieler gegenüber der "Deichstube" und fügte an: "Wir stehen regelmäßig im Austausch mit ihm, Olli fühlt sich wohl."

Doch wie geht es für Deman eigentlich weiter? Die Leihe nach Belgien ist nur bis Sommer angesetzt, in Bremen hat der 24-Jährige noch Vertrag bis Mitte 2028.

"Im Sommer wird er zu uns zurückkommen", verriet Niemeyer und gab einen Ausblick: "Dann sehen wir in Ruhe weiter." Eine Kaufoption hatte sich der Royal Antwerpen FC nicht gesichert, in Daam Foulon ist zudem bereits ein Nachfolger für Deman verpflichtet worden. Ob Deman an der Weser eine neue Chance bekommt, hängt laut "Deichstube" auch von Derrick Köhn ab.

Zieht der SVW die Kaufoption der Leihgabe von Galatasaray, könnte es eng werden für den Belgier. Allerdings ist Köhn mit mehr als fünf Millionen Euro nicht günstig. Niemeyer betonte zuletzt, dass es "noch keine Tendenz für den Sommer" bei Köhn gibt, dass man diesen aber sehr schätze - was umgekehrt wohl auch für Köhn und Bremen gilt.

Werder Bremen will mit Burke weitermachen

Ebenso aufgeblüht in Grün-Weiß ist zuletzt Oliver Burke. Der Schotte galt vor der Saison noch als Verkaufskandidat. Nun aber soll der am Saisonende auslaufenden Vertrag wohl verlängert werden. Noch in dieser Woche wollen sich beide Partien nach "Deichstube"-Informationen zusammensetzen.

"Olli weiß, dass wir grundsätzliches Interesse daran haben, auch nach der Saison mit ihm zu arbeiten", bestätigte Niemeyer dem vereinsnahen Portal.

Ungeachtet der anstehenden Gespräche wird es aber wohl zeitnah noch keinen Abschluss mit dem Angreifer geben, der sich zuletzt gesteigert und seine Chance genutzt hatte. SVW-Fans müssen also Geduld haben.