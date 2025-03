DFL kündigt kurzfristig Aktionsspieltag an

Christian Charisius, dpa

DFL-Geschäftsführer Lenz spricht zum Aktionsspieltag

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ruft nach der Länderspielpause einen Aktionsspieltag aus und möchte so einen aktiven Beitrag gegen die Spaltung in Deutschland leisten.

"Der gesellschaftliche Ton wird zunehmend rauer, das Gemeinsame gerät oftmals in den Hintergrund. Unsere Botschaft ist klar: Wir müssen als Team zusammenstehen – über legitime Meinungsverschiedenheiten hinweg gilt es, gemeinsam eine positive Zukunft zu gestalten", sagte Geschäftsführer Marc Lenz.

Unter dem Motto "Together! Stop Hate. Be a Team" (Zusammen. Stoppt Hass. Seid ein Team) sollen die Clubs am anstehenden 27. Spieltag für Respekt, Toleranz und Zusammenhalt werben.

"Entscheidend ist die Leistung und der Beitrag zum Teamerfolg durch unsere Mitspieler, nicht die Herkunft, Hautfarbe, Einkommen oder Identität. Das gilt auch für unsere Gesellschaft: Zusammen schaffen wir vieles, gegeneinander schaffen wir nichts", sagte Lenz der "Deutschen Presse-Agentur".

Ziel der Aktion sei es, der "Spaltung entgegenzuwirken und eine positive Zukunft zu gestalten", fügte Lenz an.