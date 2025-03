Tel beendet lange Torflaute mit einem Knall

IMAGO

Bayern-Leihgabe Mathys Tel hat seine Torflaute beendet

Die französische U21-Nationalmannschaft liefert gleich zwei Tor-Spektakel. Mittendrin: Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt und Mathys Tel, derzeit vom FC Bayern verliehen an Tottenham Hotspur. Für ihn endet zugleich eine lange Durststrecke.

Bayern Münchens Leihgabe Mathys Tel hat seine über sechs Wochen währende Torflaute beendet. Im Freundschaftsspiel der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Slowakei gelang dem 19-Jährigen sogar ein Doppelpack.

Tel brachte seine Mannschaft mit einem Doppelschlag (20., 23.) komfortabel auf Kurs, in der zweiten Halbzeit sorgte dann Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes mit zwei weiteren Toren (57., 68.) für klare Verhältnisse.

Für Mathys Tel dürften die Treffer gerade zur rechten Zeit kommen und dringend benötigtes Selbstvertrauen geben. In England wurden die bisherigen Auftritte des Leihspielers vom FC Bayern bereits kritisch beäugt. Seit seinem Winter-Wechsel konnte der junge Franzose erst ein einziges Tor erzielen, obwohl er immerhin auf sieben Einsätze (487 Minuten) kommt.

Der Angreifer hatte zu Saisonbeginn zunächst beteuert, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. Auch vor dem Beginn der Winterpause ging die Tendenz dazu, dass Tel trotz seiner Reservistenrolle die Saison im Team von Vincent Kompany beenden wird. Im Januar äußerte der Youngster dann doch seinen Wechselwunsch.

Die Spurs können Tel dank einer vertraglich festgelegten Kaufoption dauerhaft an sich binden. Medienberichten zufolge wären dafür bis zu 60 Millionen Euro fällig. Gelingt es Tel, den Schwung aus den Länderspielen mit nach London zu nehmen, würde er sicher gute Argumente für einen Verbleib liefern.

Frankfurt-Star Ekitiké in Gala-Form

Während Mathys Tel im Spiel gegen die Slowakei überzeugte, konnte im ersten Testspiel der französischen U21-Auswahl gegen England vor allem Hugo Ekitiké herausstechen.

Dem Stürmer von Eintracht Frankfurt gelang beim wilden 5:3 in Lorient ein Dreierpack (7., 35., 55.). Für den SGE-Angreifer waren es die Treffer drei, vier und fünf - im erst achten Spiel für die Frankreich-Youngster.

Der Mittelstürmer kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf bereits 13 Tore in 25 Spielen, je drei Treffer kommen in der Europa League und im DFB-Pokal hinzu. Bei der Frankfurter Eintracht wird man nun hoffen, dass der Stürmer auch am kommenden Samstag (18:30 Uhr) einen Gala-Auftritt hinlegen wird. Dann spielt die SGE nämlich gegen den VfB Stuttgart.