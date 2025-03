Kritik an Entscheidung des FC Schalke 04

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Darf nicht mehr beim FC Schalke 04 seine Glocke läuten: Ex-Bergmann Klaus Herzmanatus

"Whatever you want" statt Bergmannsglocke: Eine Änderung im Vorprogramm der Heimspiele des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga sorgt für Kritik - zumindest beim unmittelbar Betroffenen.

Mit dem ersten Heimspiel des Jahres 2025 gegen den 1. FC Nürnberg kehrte eine von den Fans des FC Schalke 04 liebgewonnene Tradition zurück: das Abspielen des Songs "Whatever you want" von den Rock-Legenden Status Quo beim Einlaufen der Mannschaften.

In den sozialen Netzwerken gab es lobende Kommentare aus Reihen der S04-Anhänger. Auch die Mannschaft beflügelte das alte neue Einlauflied anscheinend, zumindest kurzfristig: Gegen den Club feierte Schalke einen 3:1-Sieg.

Aber: Das Comeback von "Whatever you want" bedeutete gleichzeitig ein Aus, und zwar für Klaus Herzmanatus und seine Bergmannsglocke.

Diese hatte der Vorsitzende und Geschäftsführer des Trägervereins Hugo Schacht 2 seit Saisonbeginn immer unmittelbar vor den Partien in der Veltins-Arena geschlagen, um die Begegnungen im wahrsten Sinne des Wortes "einzuläuten" - eine Re­mi­nis­zenz an die von Schalke gerne bemühte Bergmannstradition.

Künftig sollen Herzmanatus und seine Glocke aber nur noch rund um den Barbara-Tag im Dezember zum Einsatz kommen, an dem der Schutzpatronin der Bergleute gedacht wird.

FC Schalke 04: Glocken-Aus "schade" und "falsch"

Die Entscheidung stößt bei Herzmanatus auf Unverständnis. "Ich finde sehr schade, dass sich Schalke solcher Dinge beraubt. Jeder andere Verein wäre doch froh, wenn er so eine Tradition hätte. Ein Stückchen Bergbau-Tradition zu streichen, finde ich falsch", sagte er der "WAZ".

Gegenüber der Regionalzeitung erklärte Schalke die Abschaffung der Bergmannsglocke mit "technischen Gründen".

Zudem sei der Rückgriff auf "Whatever you want" der "Wunsch vieler Fans" gewesen, teilte der Verein mit. "Das war keineswegs eine Entscheidung gegen die Wurzeln des Vereins oder gegen die ausgeprägte Traditionspflege."