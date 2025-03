Hoffen und Bangen bei Oberdorf wegen EM-Teilnahme

IMAGO/Sven Simon /SID/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Musste zuletzt zuschauen: Lena Oberdorf

Bundestrainer Christian Wück blickt zuversichtlich auf die EM-Chancen der Leistungsträgerin Lena Oberdorf. Nach dem Kreuzbandriss der Fußball-Nationalspielerin sei es "so, dass die zeitliche Komponente passen könnte - und müsste", sagte der 51-Jährige. Die EURO steht für die DFB-Auswahl im Sommer (2. bis 27. Juli) in der Schweiz an.

Man müsse "abwarten, wie die Regeneration abläuft". Oberdorf (23) mache auf ihn aber "einen sehr fröhlichen und gefassten Eindruck, dass sie auf einem guten Weg ist", sagte Wück: "Ich hoffe, dass sie vor der EM noch das eine oder andere Spiel für die Bayern absolvieren kann."

Nach ihrer schweren Knieverletzung kurz vor den Olympischen Spielen im Vorjahr, bei denen Deutschland Bronze gewann, nähert sich Oberdorf dem Comeback und ihrem Debüt für den FC Bayern.

Zuletzt hatte sie bei "Sky" betont, dass sie "brutal gerne" zur EM wolle. "Ich muss halt schauen, wie es ist mit dem Knie, und ob ich bei Bayern noch Spiele machen kann."

Zur Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano, die im vergangenen Herbst ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitten hatte, äußerte sich Wück dagegen zurückhaltender. Die 26-Jährige von Athletic Bilbao sei zwar "auf einem sehr guten Weg. Es wird bei ihr aber äußerst knapp", sagte er.