FC Bayern schon in Kontakt mit VfB-Star

Nick Woltemade (r.) kam erst im Sommer zum VfB Stuttgart

Im Sommer landete der VfB Stuttgart mit der ablösefreien Verpflichtung von Nick Woltemade einen echten Transfer-Coup. Aus der Startelf der Schwaben ist der U21-Nationalspieler aktuell nicht mehr wegzudenken, befindet sich seit Wochen in absoluter Top-Form. Kein Wunder also, dass auch der FC Bayern ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung zeigt.

Am Montag hatte "Sky" vermeldet, dass Nick Woltemade vom FC Bayern beobachtet wird. Demnach befindet sich der U21-Nationalspieler des VfB Stuttgart, der die DFB-Junioren am Dienstagabend gegen Spanien mit drei Toren im Alleingang zum Sieg schoss, im Blickfeld der Münchner. Der Rekordmeister suche für den Sommer einen Backup für Harry Kane, heißt es weiter.

Laut "Bild" hat sich der deutsche Branchenprimus mit dem Angreifer sogar schon ausgetauscht. Nach dem direkten Duell zwischen FCB und VfB Ende Februar (der FC Bayern gewann mit 3:1) soll sich das Interesse des Bundesliga-Tabellenführers noch einmal gesteigert haben, heißt es. Inhalte des ersten Kontakts zwischen Klub und Spielerseite sind nicht bekannt.

FC Bayern: U21-Nationalspieler fühlt sich beim VfB Stuttgart "extrem wohl"

Dem Boulevardblatt zufolge besitzt der 23-Jährige in Bad Cannstatt keine Ausstiegsklausel, die Münchner müssten daher wohl viel Kohle für den großgewachsenen Offensivspieler locker machen, der im Ländle noch bis Ende Juni 2028 unter Vertrag steht. Sowieso scheint fraglich, ob Woltemade in absehbarer Zeit schon den nächsten Schritt machen will. In Stuttgart fühle er sich "extrem wohl", heißt es.

Woltemade war im Sommer ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart gewechselt. Nach einem eher schwierigen Saisonstart blühte der Angreifer auf. Nach 24 Spielen stehen zwölf Tore und drei Vorlagen zu Buche.

Bei den jüngsten Nations-League-Spielen gegen Italien verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch auf Woltemade. Der Stuttgarter war stattdessen erfolgreich für die U21 im Einsatz.