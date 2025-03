Bericht: Leverkusen an Milan-Star dran

IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Malick Thiaw (m.) könnte nach Deutschland zurückkehren

Bayer Leverkusen werkelt am Kader für die kommende Saison. In der Abwehr droht ein Umbruch. Die Werkself ist offenbar an einem deutschen Nationalspieler interessiert, der in Italien seine Brötchen verdient.

Der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen schaut sich nach Alternativen in der Defensive um. Abwehrboss Jonathan Tah wird im kommenden Sommer wohl zum FC Barcelona wechseln. In diesem Fall braucht der Doublesieger einen neuen starken Mann in der Defensive.

Ein Kandidat soll Malick Thiaw sein. Das berichtet die "Sport Bild". Der 23-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Stammspieler bei der AC Mailand entwickelt.

Rückkehr in die Bundesliga?

Der in Düsseldorf geborene Thiaw spielte schon in der Jugend für Bayer Leverkusen, anschließend für den FC Schalke.

Dem Bericht zufolge habe Leverkusen den 1,94-Meter-Mann schon länger auf dem Radar. Nun könne es sehr "heiß" werden, berichtet die "Sport Bild".

Kim Falkenberg, die rechte Hand von Geschäftsführer Simon Rolfes, soll Thiaw beim Champions-League-Spiel von Milan gegen Feyenoord Rotterdam in Mailand beobachtet haben.

Thiaws Vertrag in Mailand läuft noch bis 2027. Der Klub will laut Bericht demnächst Gespräche starten und hofft auf eine schnelle Entscheidung im Transfer-Poker. Milan wolle nur ungern mit dem Defensivspieler ins letzte Vertragsjahr gehen und damit unter Druck geraten.

Drei Einsätze für Deutschland

Der Innenverteidiger sei offen für eine Rückkehr in die Bundesliga und zu Bayer Leverkusen. Für Thiaw müsste Leverkusen wohl rund 25 Millionen Euro nach Italien überweisen.

Bei AC Mailand läuft es momentan nicht rund. In der Serie A steht der Traditionsklub nur auf Rang neun. Das europäische Geschäft ist akut in Gefahr. In Mailand spielte Thiaw bislang 81 Mal.

Für die deutsche Nationalmannschaft lief Thiaw dreimal auf. 2023 kam er in den Freundschaftsspielen gegen Polen, Kolumbien und Mexiko zum Einsatz. Trainer damals war Hansi Flick. Unter Julian Nagelsmann wurde der Verteidiger bisher noch nicht ins DFB-Team berufen.