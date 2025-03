Miro Klose spricht offen über Club-Abschied

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Miroslav Klose ist "unheimlich glücklich" beim 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose steht seit Saisonbeginn beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie. Nun hat der 46-Jährige offen über einen Abschied vom Fußball-Zweitligisten gesprochen. Einen zeitnahen Abgang des Weltmeisters von 2014 müssen die Club-Fans aber wohl nicht fürchten.

Wie einst als Spieler, so auch als Trainer: Miroslav Klose hat in einem Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" seine großen Ambitionen im Fußballgeschäft untermauert. In nicht allzu ferner Zukunft will der einstige Weltklasse-Stürmer wieder Königsklassen-Luft schnuppern.

"Klar würde ich irgendwann mal einen Champions-League-Verein trainieren, das wäre super. Ich würde lügen, wenn es nicht ein Ziel wäre", bekannte er. Klose schob nach: "Aber ob das in drei, fünf oder zehn Jahren der Fall sein wird? Ich weiß, dass ich meinen Weg gehen werde."

Die Station beim 1. FC Nürnberg ist seine zweite im Profibereich. Nach ersten Erfahrungen an der Seitenlinie beim FC Bayern, wo er als U17-Trainer sowie Assistent bei den Profis arbeitete, folgte ein missglücktes Chefcoach-Debüt in Österreich beim SCR Altach. Dort endete seine Zeit nach nicht einmal acht Monaten.

Klose "unheimlich glücklich" beim 1. FC Nürnberg

Ähnlich lange ist Klose nun bei den Franken in der Verantwortung. Beim Zweitligisten hat er im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterzeichnet. Ein baldiger Abschied scheint aber kein Thema zu sein.

Er habe "schon mehrfach betont, dass es zwischen dem FCN und mir sehr gut passt", so der Cheftrainer. "Ich bin frisch und fühle mich gut. Ich bin als Trainer hier unheimlich glücklich."

Den Traditionsklub hat der WM-Rekordtorschütze nach einem mäßigen Saisonstart in die Reichweite des Relegationsplatzes geführt. Nach 26 Spieltagen beträgt der Abstand des Tabellensiebten auf den dritten Rang nur vier Zähler.

"Unser Ziel vor der Saison war, eine ruhige Saison zu spielen. Und die ist jetzt mehr als ruhig", wischte Miro Klose Aufstiegsambitionen zunächst einmal beiseite. Am kommenden 27. Spieltag reist der Club zum Tabellenletzten Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr).