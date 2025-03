Millionen-Upgrade für Hoeneß?

IMAGO/Henning Rohlfs

Sebastian Hoeneß bleibt langfristig in Stuttgart

Mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß ist dem VfB Stuttgart ein Coup gelungen. Nun werden weitere Details zu den Hintergründen des Deals enthüllt.

Seit dem vergangenen Samstag ist klar: Sebastian Hoeneß bleibt weiter beim VfB Stuttgart. Der Erfolgstrainer verlängerte seinen Vertrag bei den Schwaben um ein Jahr bis 2028.

Der neue Vertrag beinhaltet, anders als der alte, keine Ausstiegsklausel. Der Deal bringt dem VfB somit Planungssicherheit. Hoeneß legt sich auf den VfB fest, mit dem er neue Ziele erreichen will. Dafür profitiert er wohl auch finanziell.

Neuer Vertrag für Sebastian Hoeneß

Nach Angaben der "Sport Bild" verdient der Coach nun circa 3,5 Millionen Euro im Jahr. Zuvor soll es rund eine Million Euro weniger gewesen sein. Durch weitere Erfolgsprämien könne die Summe auf über vier Millionen Euro ansteigen, heißt es weiter.

Zudem soll Hoeneß ein in der Branche gängiges Handgeld von geschätzt 1,5 Millionen Euro erhalten haben.

Der 42-Jährige gilt als einer der am meisten umworbenen Trainer Europas. In Deutschland führte eine Spur zu RB Leipzig. Es soll sogar ein loses Angebot des Konkurrenten gegeben haben. Im vergangenen Sommer hatten bereits der FC Chelsea und Manchester United angefragt.

In den vergangenen Wochen deutete sich dann eine Entscheidung pro Stuttgart an. Laut dem Bericht sollen die Gespräche an dem Wochenende vom 14. März bis 16. März so richtig Fahrt aufgenommen haben.

Entscheidung fiel nach bitterer Pleite

Die finale Einigung, bei der auch Vater Dieter Hoeneß eine wichtige Rolle spielte, soll nach dem bitteren 3:4 gegen Bayer Leverkusen erzielt worden sein. Am Donnerstag danach soll Hoeneß dann den neuen Vertrag unterschrieben haben.

Als Gründe für das langfristige Engagement in Stuttgart nennt die Zeitung unter anderem das Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und den VfB-Bossen Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth. Hoeneß sehe mit dem Klub das Potenzial, regelmäßig um europäische Plätze zu spielen.

In Stuttgart könne Hoeneß zudem junge Spieler mit sehr viel Talent wie Nick Woltemade oder Finn Jeltsch weiterentwickeln. Dies ist im in seiner Amtszeit schon mit mehreren Profis gelungen.

Außerdem fühle sich der Trainer mit seiner Familie in der Hauptstadt Baden-Württembergs sehr wohl. Der VfB bleibe für ihn ein besonderer Klub.