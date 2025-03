XXL-Umbruch? Klopp und Co. treiben RB-Planung voran

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jürgen Klopp berät RB Leipzig bei der Kaderplanung

Bei RB Leipzig stehen angesichts einer überwiegend enttäuschenden Saison viele und wichtige Kader-Entscheidungen an. Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp soll bei den Planungen der Sachsen nach wie vor intensiv mitmischen.

"Sport Bild" berichtet, der frühere Star-Coach sei vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) erneut zu Gast bei den Verantwortlichen von RB Leipzig - sein zweiter Besuch in Leipzig binnen weniger Wochen und sein dritter insgesamt, seit er das Amt des Global Head of Soccer bei Mutterkonzern Red Bull angetreten hat.

Erneut soll Jürgen Klopp mit Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und weiteren Entscheidern vor Ort die Personalplanungen des Klubs besprechen. Denn das rund um den Cottaweg eine Menge Handlungsbedarf besteht, liegt wegen der unbefriedigenden sportlichen Entwicklung der letzten Monate auf der Hand.

Erste Entscheidungen sollen bereits gefallen sein. RB sucht dem Bericht zufolge in allen Mannschaftsteilen neue Spieler, ausgenommen ist demnach nur die Torwartposition. Für den Fall, dass die Champions-League-Qualifikation noch gelingt, soll der Kader zudem breiter aufgestellt werden.

So plant RB Leipzig den Kader-Umbruch

Namhafte (und werthaltige) Stars wie Benjamin Sesko und Xavi Simons dürfen bei Angeboten im Bereich von 70 Millionen Euro wechseln. Castello Lukeba ist per Ausstiegsklausel angeblich für 90 Millionen Euro zu haben.

Das Geld soll den in den Kader-Umbruch investiert werden, für den die Vereinsbosse drei Transferperioden Zeit bekommen sollen, wie es weiter heißt - also den kommenden Sommer, den darauf folgenden Winter sowie die Wechselphase im Sommer vor der Saison 2026/2027.

Betroffen vom Neuaufbau werden wohl auch einige altbekannte RB-Gesichter sein. Die 2026 auslaufenden Verträge von Yussuf Poulsen, Kevin Kampl, Peter Gulacsi und Amadou Haidara werden nach jetzigem Stand allesamt nicht verlängert, heißt es in dem Bericht.