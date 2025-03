Rückkehr von Ex-Schalke-Coach weiterhin ein Thema

unknown

Mirko Slomka (r.) arbeitete einst unter Ralf Rangnick als Co- und später als Cheftrainer beim FC Schalke 04

Die Gerüchteküche darüber, wie sich der FC Schalke 04 ab Sommer auf seiner Entscheider-Ebene aufstellen könnte, brodelt weiterhin heftig. Noch immer ist die Zukunft des derzeitigen Kaderplaners Ben Manga sowie von Sportdirektor Youri Mulder nicht ganz klar, außerdem wird im Hintergrund wohl immer noch ein federführender Sportvorstand gesucht. Nun ploppte ein weiterer Name rund um die Königsblauen wieder auf.

Wie die "Bild" vermeldete, soll auch der ehemalige Cheftrainer Mirko Slomka weiter mit einer Rückkehr nach Gelsenkirchen liebäugeln. Die Zeitung vermeldete sogar, dass der 57-Jährige von sich aus "zurück nach Schalke will - und zwar als Sportdirektor und damit möglicher Nachfolger von Youri Mulder.

Der Niederländer wurde im Winter zunächst nur als Interimslösung installiert, ist ansonsten einfaches Aufsichtsratsmitglied beim FC Schalke 04. Mulder selbst hatte damals die Nachfolge vom glücklosen Marc Wilmots angetreten.

Vor zwei Wochen war Mirko Slomka als Gast in der Veltins-Arena vor Ort, als Schalke 04 gegen Hannover 96, einen seiner weiteren Ex-Klubs, mit 1:2 verloren hatte. Ob es damals schon zu einem Austausch zwischen dem Klub und dem einstigen Erfolgstrainer gab, ist nicht bekannt.

Durchgesickert war, dass Mirko Slomka schon im Winter als Sportvorstand bei dem Traditionsverein gehandelt wurde. Damals wurde er von einer extra dafür einberufenen Findungskommission allerdings als zu unerfahren für einen Vorstandsposten befunden. Statt eines neuen, hauptverantwortlichen Sportvorstandes wurde dann die Lösung mit Youri Mulder als Sportdirektor gefunden.

Slomka wurde mit dem FC Schalke fast Deutscher Meister

Laut "Bild" soll Slomka nun darauf hoffen, den Eurofighter genau in diesem Amt zu beerben und so zum FC Schalke 04 zurückzukehren. Ob in diesem Falle zusätzlich noch ein Sportvorstand, der dem langjährigen Fußballlehrer noch über gestellt wäre, zusätzlich einstellt, ist noch völlig offen.

Der gebürtige Hildesheimer arbeitete zwischen 2004 und 2008 insgesamt vier Jahre lang bei dem Ruhrgebietsklub, davon jeweils zwei Jahre als Assistenztrainer unter Ralf Rangnick und zwei Jahre als Cheftrainer.

In seiner Zeit als Chefcoach wurde der FC Schalke 04 im Jahr 2007 beinahe Deutscher Meister, spielte sich in der Champions League bis ins Viertelfinale vor. Mirko Slomka war es auch, der Manuel Neuer einst zum Stammtorwart auf Schalke beförderte.