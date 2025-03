Kapitän Karaman fordert Schalke-Transfers

IMAGO/Ralf Brueck

Kenan Karaman (M.) schaltet sich in die Kaderplanung beim FC Schalke 04 ein

Der FC Schalke 04 wird im kommenden Sommer einen erneuten Kaderumbruch wagen und sich von einigen Führungsspielern trennen. Dafür braucht es Ersatz, so Kapitän Kenan Karaman deutlich.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 trennt sich nach der laufenden Spielzeit von gleich drei Stammspielern. Königsblau wird die auslaufenden Verträge mit Marcin Kaminski, Tobias Mohr und Mehmet Aydin nicht verlängern, hatte Profifußball-Direktor Youri Mulder unlängst offenbart. Zudem könnte der 40 Jahre alte Michael Langer seine Laufbahn im Sommer offiziell beenden.

Gemeinsam mit dem 33 Jahre alten Kaminski zählt er im Kader von S04 zu den Führungsspielern und Wortführern. Die Last der Verantwortung dürfte in Zukunft also noch mehr auf Kapitän Kenan Karaman liegen, sofern nicht neues Personal dazukommt.

"Auf jeden Fall" bräuchte es daher neue Führungsspieler, hob der 30-Jährige gegenüber "WAZ" hervor: "Ich kann es nicht alleine schultern."

Auf Schalke seien "gewisse Stützen in der Mannschaft" wichtig, so der Angreifer: "Aber der Verein wird darauf achten, dass Spieler kommen, die diese Eigenschaften mitbringen. Es wird wichtig für die neue Saison, dass wir Charaktere in der Gruppe haben."

Erfahrung ist nicht alles: Schalke 04 braucht Führungsspieler

Erfahrung allein mache einen guten Führungsspieler aber nicht aus, hob Karaman hervor: "Man kann erfahren sein, aber das heißt nicht automatisch, dass man auch eine Mannschaft führen kann."

Yuri Mulder hatte unterdessen auch betont, dass die derzeitige Entscheidung gegen die Vertragsverlängerungen von Aydin, Mohr und Kaminski nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind. Er sprach von einer "aktuellen Tendenz" und betonte, dass jeder der Spieler in den kommenden Wochen weiter zeigen könne, warum der Klub die Verträge nicht auslaufen lassen sollte.

Der 23 Jahre alte Aydin schaffte bei den Gelsenkirchenern den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis. Kaminski war nach dem Zweitliga-Abstieg 2021 vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet gewechselt, Mohr (29) kam nach der zwischenzeitlichen Rückkehr ins Oberhaus 2022 zum S04.