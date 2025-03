BVB-Star darf zum "Schnäppchen-Preis" weg

IMAGO/Steinbrenner

Der BVB will Youssoufa Moukoko unbedingt verkaufen

Seit knapp einem halben Jahr hat Youssoufa Moukoko kein Pflichtspieltor mehr erzielt. Bei OGC Nizza spielte die Leihgabe des BVB keine Rolle mehr, der Angreifer wird der französischen Traditionsklub die Kaufoption nicht ziehen. Bei Borussia Dortmund hat der Youngster aber auch keine Perspektive und soll daher offenbar um jeden Preis verkauft werden.

Nach einer gescheiterten Leihe zum OGC Nizza wird Youssoufa Moukoko im Sommer wieder bei Borussia Dortmund auf der Matte stehen. Dass der Klub aus der Ligue 1 die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro nicht ziehen wird, steht seit geraumer Zeit fest. Der BVB hat für den 20-Jährigen jedoch ebenfalls keine Verwendung mehr.

Laut "Bild" hat man am Westfalenstadion bereits die Entscheidung getroffen, den U21-Nationalspieler im Sommer unbedingt loswerden zu wollen. Demnach würde der kriselnde Bundesligist das einstige Wunderkind auch schon für einen "Schnäppchen-Preis" ziehen lassen. Eine konkrete Summe geht aus dem Bericht des Boulevardblattes nicht hervor.

BVB könnte Moukoko "verramschen"

Man schrecke nicht davor zurück, den ehemaligen A-Nationalspieler zu "verramschen", heißt es. Man wolle unbedingt das üppige Jahresgehalt in Höhe von 8,5 Millionen Euro einsparen, das Moukoko laut seinem bis 2026 datierten Arbeitsvertrag in der Ruhrpottmetropole zusteht, so die "Bild" weiter. Die Suche nach einem Abnehmer gestaltet sich jedoch wohl schwierig.

Eigenwerbung konnte der WM-Teilnehmer von 2022 zuletzt nicht betreiben. Seit knapp einem halben Jahr hat Moukoko kein Pflichtspieltor mehr erzielt, wurde im Kalenderjahr 2025 in der französischen Ligue 1 erst 20 mickrige Spielminuten lang eingesetzt. In mehreren Pflichtspielen stand der 20-Jährige nicht einmal mehr im Kader von Cheftrainer Franck Haise.

Bei Borussia Dortmund wurde der in Kamerun geborene Mittelstürmer einst als herausragendes Talent gefeiert. Er bestritt für den BVB unter anderem 76 Bundesliga-Partien, in denen er 17 Treffer erzielte.