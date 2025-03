Wie reagiert der FC Bayern jetzt auf die Defensiv-Not?

sport.de

Gleich mehrere Defensiv-Säulen fehlen dem FC Bayern

Der FC Bayern steht unter Schock: Nach Torhüter Manuel Neuer fallen mit Alphonso Davies und Dayot Upamecano nun zwei weitere Stammkräfte für längere Zeit aus. Ein Blick auf die übriggebliebenen personellen Optionen des Rekordmeisters bereitet Sorgen.

Beim FC Bayern herrscht Katerstimmung, bitterer hätte die erste Länderspielpause 2025 kaum enden können. Der deutsche Rekordmeister muss hinten links monatelang auf Alphonso Davies verzichten, der bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hat.

Zu allem Überfluss wird auch Innenverteidiger Dayot Upamecano eine Zwangspause einlegen müssen (freie Gelenkkörper im linken Knie). Zwei neue Tiefschläge für den FC Bayern, der zuletzt schon ohne Manuel Neuer und Min-jae Kim hatte auskommen müssen.

Nun ist Trainer Vincent Kompany zum Umbau seiner Hintermannschaft gezwungen - ausgerechnet jetzt in der wichtigsten Saisonphase mit dem Meisterschafts-Endspurt und den Champions-League-Viertelfinals gegen Inter Mailand.

Wenig überraschend wächst im Umfeld die Sorge, dass die bis hierhin vielversprechende Saison auf der Zielgeraden noch in den Sand gesetzt wird. Doch wer könnte nach dem Abwehr-GAU in die Bresche springen?

FC Bayern: Abwehr stellt sich quasi von selbst auf

Die Ausfälle von Davies und Upamecano "wiegen schwer für den FC Bayern", gestand Sportvorstand Max Eberl. Trotzdem sei der Kader "stark" und könne die Verluste "auffangen", betonte der 51-Jährige: "Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen."

Und doch stellt sich die Abwehr jetzt quasi von selbst auf. Min-jae Kim ist wieder auf den Beinen, Dayot Upamecano wird voraussichtlich vom in der Hinserie selten berücksichtigten Eric Dier ersetzt, der zuletzt in der Liga viermal in Serie durchgespielt hatte und sich so für einen neuen Vertrag empfehlen konnte. Der englische Routinier wird für seine ruhige Spielweise geschätzt, gilt allerdings auch als eher hüftsteif - und bald warten Lautaro Martínez und Marcus Thuram auf den Kumpel von Harry Kane.

Links dürfte Hiroki Ito für Davies in die Mannschaft rücken, dem Japaner geht der Offensivdrang seines Mitstreiters jedoch ab. Und nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer stehen erst sieben Einsätze im Fleißheftchen des Neuzugangs.

Wird plötzlich wieder gebraucht: Eric Dier

Ein Mutmacher: Mit ebenjenen Nachrückern fertigte der FC Bayern erst kürzlich Eintracht Frankfurt mit 4:0 ab. Die Hoffnungen, dass dieser Verbund auch Schwergewicht Inter standhält, sind also da.

Kaum noch hochwertige Alternativen im Kader des FC Bayern

Weitere Ausfälle wären freilich kaum noch zu kompensieren. Als weitere Alternativen stünden nur Raphael Guerreiro (links), Josip Stanisic (flexibel) und Sacha Boey (rechts) zur Verfügung, die bislang allesamt nur Nebenrollen gespielt haben.

Die Leistungsdaten von Guerreiro, Stanisic und Boey Name Einsätze Startelf Tore Raphael Guerreiro 26 21 4 Josip Stanisic 11 5 0 Sacha Boey 12 6 0

Das Trio eint, dass es aus unterschiedlichen Gründen, sei es Defensivschwäche, fehlende Spielpraxis oder schlichtweg mangelnde Qualität, im Fall der Fälle wohl eher nicht weiterhelfen würde. Speziell Boey enttäuschte bisher komplett, war oftmals ein Sicherheitsrisiko.

So steht der Erfolg 2024/2025 beim FC Bayern plötzlich auf wackeligen Beinen. Ohne Stabilisatoren droht auch in München das eine oder andere Gegentor mehr - im schlechtesten Falle in Do-or-Die-Spielen, die den Ausgang der Saison entscheidend beeinflussen können.